Francesca Postolache și Anda Rojanschi sunt parte din noua echipă de conducere PwC Europa Centrală și de Est, de la 1 iulie 2026

Francesca Postolache și Anda Rojanschi sunt parte din noua echipă regională de leadership a PwC Europa Centrală și de Est (PwC CEE), care și-a început mandatul la 1 iulie 2026, odată cu preluarea funcției de CEO de către Agnieszka Gajewska, și vor contribui la următoarea etapă de dezvoltare a organizației în regiune.

PwC CEE face parte din rețeaua globală de firme PwC. În cadrul rețelei, PwC CEE are statutul de Strategy Council Territory și funcționează ca un parteneriat unic ce acoperă 27 de țări și reunește peste 13.000 de profesioniști în audit, taxe și servicii juridice, tranzacții și consultanță.

Agnieszka Gajewska, CEO PwC Europa Centrală și de Est: „Avem oameni ambițioși și antreprenoriali în întreaga regiune CEE, expertiză tehnologică și o oportunitate reală de a ne remodela businessul pentru fi alături de clienții noștri în construirea valorii pe termen lung. Sunt convinsă că experiența și implicarea liderilor din noua echipă de conducere regională ne vor ajuta să ne atingem obiectivele ambițioase și să încurajăm o cooperare mai bună la nivel de regiune”.

În cadrul echipei regionale de leadership, Francesca Postolache conduce agenda strategică a PwC CEE privind capitalul uman si cultura organizațională, transformând talentele, leadershipul și cultura în piloni ai creșterii și performanței pe termen lung, iar Anda Rojanschi coordonează definirea și implementarea strategiei de piață, cu accent pe dezvoltarea relațiilor cu clienții și creșterea integrată la nivel regional.

Francesca Postolache, Chief People Officer: „Pe măsură ce PwC CEE intră într-o nouă etapă de dezvoltare, oamenii și cultura organizațională vor fi în centrul transformării noastre. Dezvoltând lideri excepționali, accelerând dezvoltarea talentelor și oferind o experiență consecventă echipelor și clienților noștri, construim o organizație mai puternică, mai conectată și pregătită pentru viitor.”

Anda Rojanschi, Chief Markets Officer: „Vom consolida relațiile cu clienții și colaborarea la nivel regional, menținând în același timp o conectare puternică la piețele locale. Ne propunem să dezvoltăm inițiative și soluții care să răspundă mai bine nevoilor clienților și să susțină creșterea integrată a PwC în CEE.”

Noua echipă regională de leadership PwC CEE este formată din Jiří Zouhar, Assurance Leader și Managing Partner, Jan Tokarski, Tax, Legal and People Leader, Mariusz Chudy, Advisory Leader, Francesca Postolache, Chief People Officer, Anda Rojanschi, Chief Markets Officer, Karsten Hegel, Chief Network Officer, Sławomir Krempa, Chief Risk Officer, Piotr Nogajczyk, Chief Operations Officer, Małgorzata Górna, Chief Transformation Officer, Peter Durojaiye, Chief Technology Officer, Vojtěch Till, Chief Information Officer, Dana Inkarbekova, Country Managing Partners Network Coordinator, și Branko Popovic, Young Partners Representative.

Despre PwC

La PwC, ajutăm clienții să construiască încredere și să se reinventeze, astfel încât să poată transforma complexitatea în avantaj competitiv. Suntem o rețea orientată spre tehnologie, cu mai mult de 364.000 de oameni în 136 de țări. Prin serviciile de audit și asigurare, taxe și servicii juridice, tranzacții și consultanță, ajutăm la construirea, accelerarea și susținerea progresului.

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Articol susținut de PwC România