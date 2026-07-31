Franco Baresi, legenda fotbalului italian, a murit la vârsta de 66 de ani

Renumitul fundaş Franco Baresi al AC Milan, unul dintre cei mai mari jucători ai epocii de aur a fotbalului italian din anii ’80 și ’90, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat vineri fostul său club, relatează Reuters.

„Întreaga istorie a clubului AC Milan este în doliu în urma decesului lui Franco Baresi. Exemplul său și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna gravate în ADN-ul clubului, la fel ca și tricoul său iconic cu numărul 6”, a scris clubul, într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

AC Milan nu a precizat cauza decesului.

Anul trecut, fostul club al lui Baresi, unde acesta ocupa funcția de vicepreședinte onorific, a anunțat că legendarul jucător a suferit o intervenție chirurgicală pentru extirparea unui nodul pulmonar și că i s-a prescris un tratament de recuperare de către un specialist în oncologie.

În februarie, Baresi a fost unul dintre purtătorii torței olimpice la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, apărând alături de fostul fundaș al echipei Inter Milano și al naționalei Italiei, Giuseppe Bergomi, rivalul său de lungă durată pe teren.

Născut la Travagliato, Baresi a fost considerat o figură emblematică a clubului AC Milan, unde și-a petrecut întreaga carieră de 20 de ani, jucând peste 700 de meciuri.

Supranumit „Il Capitano”, pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a câştigat de 6 ori titlul în Serie A (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), precum şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994.

Baresi a făcut parte din lotul cu care Italia a cucerit Cupa Mondială din 1982, dar nu a bifat un meci pe teren.

Franco Baresi s-a retras din activitatea de fotbalist în iunie 1997, la vârsta de 37 de ani. În semn de respect profund, Milan a retras tricoul cu numărul șase, făcându-l primul jucător din istoria clubului care a primit această onoare.