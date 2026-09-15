Franklin Templeton contestă evaluarea Comitetului Reprezentanților în procesul de selecție a administratorului Fondului Proprietatea

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea susține că evaluarea comparativă publicată pe 28 august de Comitetul Reprezentanților nu reflectă adecvat performanța și oferta companiei în cadrul procesului de selecție a viitorului administrator al Fondului. Decizia finală urmează să fie luată de acționari în Adunarea Generală din 29-30 septembrie.

Compania spune că a cerut Comitetului Reprezentanților clarificări suplimentare privind modul în care au fost acordate punctajele pe cele șapte categorii ale evaluării- de la guvernanță și conformitate, la prețuri și capacitatea de a genera performanță- precum și metodologia de comparare a candidaților, dar că solicitarea nu a primit răspuns.

În comunicat, Franklin Templeton își prezintă argumentele: peste 15 ani de administrare a Fondului, un randament total pentru acționari de 1.011% în dolari (1.536% în lei) de la listarea din ianuarie 2011 până la 30 iunie 2026, distribuții către acționari de peste 29,2 miliarde de lei și aproape 50 de tranzacții finalizate, în valoare totală de circa 4,3 miliarde de dolari- inclusiv IPO-ul Hidroelectrica din 2023, cel mai mare din istoria pieței de capital românești.

„Franklin Templeton a acumulat peste 15 ani de experiență în România, concretizată în rezultate tangibile și o prezență locală constantă”, a declarat Daniel Naftali, manager de portofoliu al Fondului Proprietatea, citat în comunicat. Colegul său Călin Meteș a adăugat că un „istoric de performanță demonstrat pe termen lung” ar trebui să cântărească semnificativ în evaluarea viitorului administrator.

Pentru mandatul următor, de patru ani, Franklin Templeton propune prelungirea duratei de existență a Fondului dincolo de 31 decembrie 2031, sub rezerva aprobării acționarilor, o structură de comisioane calculată pe baza capitalizării bursiere (nu a activului net), și o acoperire de asigurare de 100 de milioane de euro- de 20 de ori peste minimul de 5 milioane cerut prin cererea de ofertă.

Compania, parte a Franklin Templeton, Inc., administrează active de aproximativ 1,83 trilioane de dolari la nivel global și operează în peste 35 de țări. Filiala luxemburgheză FTIS, care administrează Fondul Proprietatea prin sucursala din București, gestiona la finalul lunii iunie active de peste 120 de miliarde de euro.