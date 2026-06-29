Franța caută noi taxe UE pentru a finanța bugetul. Sunt vizate criptomonedele, giganții digitali și jocurile de noroc

Parisul solicită noi taxe asupra companiilor străine pentru a reduce contribuțiile naționale la bugetul blocului comunitar, scrie Politico.

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut administrației sale să găsească noi taxe la nivelul UE pentru a finanța următorul buget de 2 trilioane de euro al blocului comunitar , potrivit a cinci oficiali familiarizați cu discuțiile.

Eșecul unui acord privind noile taxe ar duce la trimiterea mai multor bani de către Paris spre Bruxelles, oferind muniție partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, care conduce în sondajele pentru alegerile prezidențiale din aprilie 2027.

Impulsul francez vine după ce guvernele UE nu au reușit să ajungă la un acord asupra unui pachet de noi venituri propuse de Comisia Europeană în iulie anul trecut, determinând-o să caute alternative.

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Spre deosebire de alte țări bogate, precum Germania și Olanda, Franța nu își dorește reducerea bugetului UE, care oferă subvenții generoase pentru puternicul său sector agricol.

În schimb, Macron face presiuni asupra Bruxelles-ului să strângă mai mulți bani prin taxe la nivelul UE asupra unor domenii precum giganții tehnologici americani și poluatorii străini, în loc să se bazeze pe plăți mai mari din partea guvernelor naționale. Fiind a treia cea mai îndatorată țară din UE, Parisul nu are nicio marjă de manevră pentru a-și mări contribuțiile.

Pachetul fiscal inițial al Comisiei — care include taxe pe importurile de carbon, emisiile de carbon, deșeurile electronice, veniturile din tutun și profiturile corporative — s-a confruntat cu rezistența guvernelor care se opun măsurilor care ar afecta în mod disproporționat industriile interne.

În timp ce negocierile privind bugetul pe următorii șapte ani avansează, echipa lui Macron face campanie pentru obținerea de sprijin în întreaga Europă pentru taxe alternative despre care consideră că au șanse mai mari de a obține sprijinul unanim din partea tuturor celor 27 de țări membre, au declarat oficialii cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre această diplomație sensibilă.

Introducerea unor noi fluxuri de venituri ale UE — cunoscute la Bruxelles sub numele de „resurse proprii” — este „ condiția esențială pentru aprobarea bugetului”, a declarat reporterilor la începutul acestei luni ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad. „Nu ne putem baza exclusiv pe contribuțiile naționale, nimeni nu își poate permite asta”.

Taxele rămân însă una dintre cele mai sensibile chestiuni din punct de vedere politic din cadrul negocierilor, ceea ce face ca un progres să fie puțin probabil înainte de etapele finale ale discuțiilor.

Președintele Consiliului European, António Costa, care prezidează reuniunile liderilor UE, speră să obțină un acord bugetar general la un summit din decembrie 2026.

Misiunea irlandeză

Costa a însărcinat Irlanda, care preia miercuri președinția rotativă a Consiliului UE, cu accelerarea negocierilor privind noile taxe înaintea unui summit al liderilor din octombrie.

În timpul unei reuniuni de la începutul acestei luni, Consiliul European a solicitat Irlandei să „prezinte un pachet ambițios și echilibrat privind noile resurse proprii până la summitul EUCO din octombrie”, potrivit unui oficial UE. Se preconizează că noile fluxuri de venituri vor strânge aproximativ 400 de miliarde de euro între 2028 și 2034 – aproximativ o cincime din bugetul pe următorii șapte ani al blocului comunitar.

Pentru a depăși impasul privind resursele proprii, Parlamentul European a propus în luna mai noi taxe pentru firmele de criptomonede, giganții digitali și jocurile de noroc online. Franța și Spania au susținut inițial aceste idei.

Însă asta nu este suficient pentru Paris. Franța testează informal entuziasmul pentru o propunere – lansată inițial de Air France-KLM – de a înăspri obligațiile legate de climă impuse companiilor aeriene străine, potrivit a doi diplomați ai UE. Cu toate acestea, se așteaptă ca ideea să genereze puține venituri suplimentare, au adăugat aceștia.

„Franța susține extinderea dezbaterii și vom avea propuneri pe această temă în zilele următoare”, a declarat Haddad săptămâna trecută.

Pentru Franța, obiectivul este de a evita alegerea între a contribui mai mult la bugetul UE și a reduce subvențiile agricole.

„Încearcă să aibă cât mai mult de câștigat”, a spus un diplomat al UE.

Însă, potrivit unui diplomat de rang înalt dintr-o țară care este în mod tradițional sceptică față de resursele proprii, campania Franței este o „mișcare tactică inteligentă”.

„Ei sunt printre cei care înțeleg că fără resurse proprii noi nu există [buget]”, au spus ei.

Ca parte a efortului lor de lobby, oficiali ai Curții de Conturi din Franța – organismul de supraveghere a cheltuielilor publice – au călătorit la Berlin și Varșovia pentru a discuta posibile noi surse de venituri, a declarat un diplomat.

Macron și prim-ministrul italian Giorgia Meloni s-au angajat , de asemenea , să „facă progrese către noi resurse proprii”, inclusiv o taxă digitală, după întâlnirea de săptămâna trecută de la Antibes. Însă Germania și alte guverne mai prudente rămân opuse, temându-se că acest lucru ar putea provoca represalii din partea SUA.