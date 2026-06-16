Franța nu va mai certifica produse fără criptare post-cuantică

ANSSI, agenția pentru securitate cibernetică a Franței, a anunțat marți că va înceta să mai certifice produsele de securitate care nu includ criptare rezistentă la atacuri cuantice, o măsură care va obliga instituțiile guvernamentale și operatorii de infrastructuri critice să renunțe la sistemele mai vechi, transmite Reuters.

Samih Souissi, unul dintre directorii ANSSI, a declarat la conferința France Quantum că agenția va opri astfel de certificări începând de anul viitor și că firmele ar trebui să achiziționeze doar produse „quantum-safe” până în 2030.

Criptografia post-cuantică se referă un set de algoritmi de criptare clasici, proiectați să rămână siguri chiar și în cazul apariției unor calculatoare cuantice suficient de puternice pentru a sparge metodele actuale.

Criptografia post-cuantică este deja folosită în producție limitată, dar încă nu a înlocuit criptografia clasică. În prezent, lumea funcționează într-un model mixt (clasic + post-cuantic), iar tranziția completă va dura probabil ani buni.

În pofida numelui, ea nu folosește mecanică cuantică, ci se bazează pe probleme matematice considerate greu de rezolvat chiar și pentru computerele viitorului.

Franța spune că nu este „doar o problemă tehnică”

Aprobarea ANSSI este necesară pentru utilizarea produselor software în agențiile guvernamentale franceze și în infrastructurile critice, ceea ce face ca această politică să echivaleze de facto cu o eliminare treptată a vechilor sisteme de criptare.

„Nu este doar o problemă tehnică”, a spus Souissi. „Este o chestiune de guvernanță, planificare industrială, reglementare și suveranitate”, a subliniat el.

Măsura reflectă îngrijorarea că atacatorii ar putea stoca date criptate în prezent și le-ar putea debloca ulterior, atunci când calculatoarele cuantice vor deveni suficient de puternice pentru a sparge protecțiile de azi, un risc cunoscut sub numele de „colectează acum, decriptează mai târziu”.

Franța sprijină tehnologia cuantică printr-un plan de 3 miliarde de euro, în timp ce Uniunea Europeană rămâne în urma Chinei la ponderea brevetelor, în ciuda faptului că găzduiește numeroase companii din domeniul cuantic.