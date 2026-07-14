Franța-Spania, semifinală de vis în această seară, la Cupa Mondială 2026. „Voi înşivă spuneţi că nu sunt la apogeul meu, aşa că nu vă aşteptaţi să vedeţi nimic special”

Reprezentativa Franţei, vicecampioana mondială en-titre, joacă, marţi, de la ora 22.00, în compania campioanei europene Spania, pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Meciul va fi arbitrat de Ivan Barton din El Salvador, scrie News.ro.

Partida este în direct pe Antena 1 și live text pe site-ul Golazo.

La 237 de ani de la căderea Bastiliei, Mbappé, Dembele, Olise şi coechipierii săi se confruntă cu Armada spaniolă a lui Lamine Yamal şi Mikel Merino pentru un loc în finala competiţiei care pune stăpânire pe întreaga planetă o dată la patru ani.

Franța, trei victorii consecutive în grupă

Echipa lui Didier Deschamps a trecut cu uşurinţă de faza grupelor la Cupa Mondială FIFA 2026, cu trei victorii consecutive împotriva Senegalului, Irakului şi Norvegiei, înainte de a se impune la fel de uşor în faţa Suediei în şaisprezecimile de finală. Les Bleus au arătat apoi o altă faţetă a jocului lor, eliminând o echipă tenace precum Paraguay în optimile de finală, urmată de o altă prestaţie autoritară prin care au eliminat Marocul în sferturile de finală.

Naționala Franței/ Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Spania a început ezitant

După ce a înregistrat un egal surprinzător, fără goluri, cu Capul Verde în meciul de debut din Grupa H, Spania şi-a regăsit treptat ritmul în America de Nord, calificându-se pe primul loc după ce a învins Arabia Saudită şi Uruguay, pentru ca apoi să treacă cu uşurinţă de Austria în şaisprezecimi de finală. Golurile marcate în ultimele minute au fost la ordinea zilei în optimile de finală şi în sferturile de finală, Mikel Merino intrând de pe banca de rezerve pentru a elimina mai întâi Portugalia şi apoi Belgia.

Franța, șanse unei noi finale, a treia la rând

A opta calificare în semifinale îi oferă Franţei, de două ori campioană mondială, şansa de a deveni a doua naţiune europeană, după Germania de Vest (1982, 1986, 1990), care să dispute trei finale consecutive ale Cupei Mondiale. Singura constantă a echipei în această perioadă de aur a fost supervedeta Kylian Mbappé, care a marcat în victoria cu 4-2 împotriva Croaţiei la Cupa Mondială din Rusia 2018, a reuşit o triplă în senzaţionalul egal 3-3 cu Argentina la Cupa Mondială din Qatar 2022 – marcând şi în înfrângerea de la loviturile de departajare – şi a înscris opt goluri până în prezent în acest an.

Asta înseamnă că jucătorul în vârstă de 27 de ani are un bilanţ uimitor de 20 de goluri în 20 de meciuri la Cupa Mondială, dar este departe de a fi singura ameninţare ofensivă a francezilor, care se mândresc şi cu talentele imprevizibile ale lui Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué şi Bradley Barcola. Şi în defensivă, echipa este o unitate solidă, cu Dayot Upamecano şi William Saliba conducând o linie defensivă care a primit doar două goluri până acum – şi niciunul în faza eliminatorie -, în timp ce Manu Koné şi Adrien Rabiot asigură echilibrul în mijlocul terenului.

Spania, în semifinale după 16 ani

Aceasta este abia a treia prezenţă a Spaniei în semifinale, La Roja ajungând în această fază în 1950 şi devenind campioană la Cupa Mondială din Africa de Sud 2010 – de atunci, echipa nu a mai reuşit să avanseze în etapele următoare, fiind eliminată în faza grupelor în 2014 şi în optimile de finală la fiecare dintre ultimele două ediţii.

Echipa lui Luis de la Fuente va aborda acest meci plină de încredere, după ce a ieşit victorioasă din ultimele două întâlniri cu Franţa, ambele disputate tot în semifinale: o victorie cu 2-1 la UEFA EURO 2024 şi un triumf cu 5-4 în UEFA Nations League 2024/25.

Rodri, Pedri şi Dani Olmo cedează rar controlul la mijlocul terenului, în timp ce poarta lui Unai Simon a fost străpunsă doar o singură dată până acum, Aymeric Laporte şi Pau Cubarsi formând o pereche de fundaşi centrali extrem de stăpâni pe sine. Fundaşii laterali Marc Cucurella şi Pedro Porro sunt la fel de abili în atac pe cât sunt în apărare, completând o pleiadă de talente ofensive, printre care se numără, printre alţii, Lamine Yamal, Nico Williams şi Mikel Oyarzabal.

Deşi ambele echipe se mândresc cu câte 17 participări la Cupa Mondială FIFA, aceasta va fi, într-un mod oarecum surprinzător, abia a doua oară când Franţa şi Spania se vor înfrunta pe cea mai mare scenă a lumii.

S-au mai întâlnit doar o dată la Mondiale

Singura lor întâlnire anterioară a avut loc în optimile de finală de la Germania 2006, când David Villa a deschis scorul pentru Spania cu un penalty în prima repriză, dar Franck Ribéry, Patrick Vieira şi Zinedine Zidane au ripostat, asigurând Franţei o victorie cu 3-1.

Partida se dispută la Dallas, oraşul texan devenit şi mai celebru pentru serialul cu familia Ewing.

Câştigătoarea va juca în finală cu învingătoarea meciului dintre Argentina şi Anglia, care are loc miercuri.

Yamal, relaxat

Lamine Yamal a apărut relaxat la o conferinţă de presă luni seară, în ajunul semifinalei Cupei Mondiale dintre Franţa şi Spania. El a reafirmat că nu se teme de Les Bleus şi chiar crede că poate profita de puterea lor ofensivă, scrie News.ro.

Yamal a întâmpinat presa purtând luni seară un impresionant colier de perle. „Un cadou” pe care şi l-a „cumpărat” înainte de semifinala Cupei Mondiale dintre Franţa şi Spania, pe AT&T Arena din Arlington (în suburbiile oraşului Dallas).

Atacantul vedetă al echipei La Roja a părut relaxat înainte de această confruntare, pe care o consideră „cea mai importantă” din cariera sa.

El a insistat că nu „simte presiunea”, „nu vrea să vorbească prea mult” şi se concentrează pe lucruri simple, cum ar fi această întâlnire cu fratele său – care a devenit favoritul întregii Spanii – „ca să se poată tunde”. „Şi asta e tot”, a adăugat el.

Lamine Yamal/Foto: Tony Gutierrez / AP / Profimedia

Nu ne temem de Franţa

Dar asta nu l-a împiedicat pe atacantul Barcelonei să vorbească ambiţios despre întâlnirea cu Les Bleus. El şi-a menţinut în mod special comentariile făcute imediat după victoria cu 2-1 împotriva Belgiei în sferturile de finală. „Cred că dacă francezii ar trebui să se teamă de cineva, aceia suntem noi”, declarase el. „Nu a existat nicio neînţelegere”, a clarificat el trei zile mai târziu. „Am spus că, evident, nu ne temem de Franţa. Aşa cum a spus Koundé, e fotbal. Ei iau lucrurile aşa cum vin, şi asta e tot.”

Lamine Yamal a sugerat chiar că priceperea ofensivă a Franţei ar putea fi un element cheie al strategiei Spaniei de marţi. „Meciul va fi împărţit în faze”, a explicat el. „Nu vor exista dueluri individuale. Avem multă calitate. Nu cred că puterea lor ofensivă va fi un dezavantaj pentru noi. Ar putea fi chiar un avantaj.”

Presat din nou cu privire la lipsa sa de finalizare clinică în acest turneu, Lamine Yamal a dat din nou dovadă de o anumită stăpânire de sine pe această temă. „Fiecare turneu este diferit”, a insistat el. „Nu cred că este vina antrenorului că nu am marcat cinci goluri. Nu mă îngrijorează: câştigăm. Am fost la Cupe Mondiale unde Spania a fost eliminată. Ceea ce contează pentru mine este să continuăm să mergem înainte.”

Şi-a încheiat remarcile cu ironie faţă de criticile aduse performanţei sale de la Cupa Mondială. „Ne-am maturizat mult”, a afirmat el. „Am trecut prin momente dificile, cum ar fi împotriva Capului Verde şi a Belgiei. Sunt sigur că mâine va fi o zi specială. Voi înşivă spuneţi că nu sunt la apogeul meu, aşa că nu vă aşteptaţi să vedeţi nimic special.”