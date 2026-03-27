Frații Pavăl redenumesc rețeaua cumpărată în Grecia în Dedeman Hellas și majorează capitalul social cu 25 de milioane de euro

Conform unui anunț făcut de presa elenă, Praktiker Hellas devine DEDEMAN HELLAS SOLE OWNER S.A, fiind aprobată majorarea capitalului social al companiei cu 25 de milioane de euro.

Mai exact, conform unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor companiei, s-a decis majorarea în continuare a capitalului social cu 25 de milioane de euro prin emiterea a 250.000 de acțiuni nominative cu drept de vot, cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare și un preț de vânzare de 286 de euro pe acțiune.

Capitalul social al Companiei va crește după majorare până la suma de 47,1 milioane de euro, împărțit în 471.000 de acțiuni ordinare nominative, cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare. Sediul social al companiei este desemnat ca fiind Municipiul Tavros.

După cum a anunțat Paval Holdings după achiziția Praktiker Hellas în vara anului 2025, „compania intră într-o nouă fază a parcursului său, în urma achiziției sale de către grupul de investiții care deține Dedeman, o forță lider pe piața de bricolaj din România și una dintre cele mai mari companii de afaceri din Europa de Sud-Est”.

La rândul său, președintele Dedeman, Dragoș Păvăl, subliniase că „nu am venit să facem schimbări bruște, ci să dezvoltăm fundația solidă care există deja. Credem că împreună putem contura un model de afaceri puternic și sustenabil, care va oferi valoare de durată angajaților și clienților.” Dedeman a fost fondată în 1992 și are astăzi 64 de magazine DIY în România, 5 centre logistice moderne, o flotă de transport privată și peste 13.500 de angajați, ceea ce o face liderul incontestabil în sectorul DIY din țară, cu venituri anuale de aproximativ 2,65 miliarde de euro.