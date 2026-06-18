Funcția primită de adjunctul procurorului general al României la finalul mandatului. Plecat de 20 de ani din Vaslui, Solomon primește diurnă și cazare plătită pentru că și-a păstrat domiciliul în satul părinților

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marți delegarea în funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București a lui Nicolae Andrei Solomon, actualul adjunct al procurorului general al României. Mandatul lui Solomon la Parchetul General va expira pe 28 iunie, când funcția adjunct va fi preluată de Marius Voineag, fostul șef DNA.

Procuror în cadrul parchetelor din București din anul 2010, Nicolae Andrei Solomon a beneficiat de-a lungul anilor de diurnă și cazare decontată de stat pentru că nu deține o locuință proprie. În declarațiile de avere, publicate până în 2024 a scris că are domiciliu în Zăpodeni, județul Vaslui, satul părinților săi.

În prezent, Solomon deține o locuință de protocol în cartierul Kiseleff, potrivit surselor din justiție.

În ultima declarație de avere publică, cea din 2024, procurorul Solomon a scris că deține, alături de soția sa, judecătoare, o casă de vacanță la Predeal, un apartament în Craiova, economii și investiții de peste 300.000 de euro

Nicolae Andrei Solomon a fost delegat la conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul (PT) București pentru o perioadă de șase luni, potrivit ordinii de zi soluționate, publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și a fost votată în unanimitate de procurorii din CSM.

În prezent, funcția de prim procuror al PT București este ocupată, prin delegație, de prim-procurorul adjunct Călin Dumbrăveanu.

Procurorul Solomon a mai lucrat în PT București din 2011 până în 2017, când a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii. El a fost vicepreședinte al CSM în anii 2019 și 2022, când șefă a Consiliului era Lia Savonea.

Numele lui Nicolae Andrei Solomon a fost intens vehiculat în perioada declanșării procedurilor privind candidaturile la șefia marilor parchete. Solomon era indicat de colegi din interiorul sistemului ca fiind favorit pentru funcția de șef DNA.

„Retragerea lui Solomon la Parchetul București este strategică”

„Avea pregătit și proiectul de management, a fost întors pe ultima sută de metri”, a declarat o sursă din Parchetul General pentru HotNews.

După ce a picat planul pentru șefia DNA, procurorul Solomon ar fi țintit funcția de prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ocupată în prezent de procurorul Ionuț Ciprian Spiridon, considerat de oamenii din sistem, ca fiind ”omul lui Florența” (Alex Florența, fostul procuror general al României n.r.). Mandatul lui Spiridon la Parchetul General va expira anul viitor.

„Retragerea lui Solomon la PT București este strategică. Așteaptă să se elibereze locul de prim adjunct la Parchetul general”, a mai precizat sursa citată.

Nicolae Andei Solomon a fost coleg de facultate cu actualul procuror general al României, Cristina Chiriac. Amândoi au absolvit Facultatea de drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 2006.

Cei doi procurori mai au un element comun: amândoi au părinții originari din aceeași localitate- satul Zăpodeni din județul Vaslui.

Plecat de peste 20 de ani de acasă, și-a păstrat domiciliul la părinții de la țară

Deși a plecat din județul Vaslui după finalizarea studiilor, procurorul Nicolae Andrei Solomon continuă să figureze cu domiciliul în satul natal, la părinți, potrivit declarațiilor de avere publicate până în 2024.

Solomon a absolvit Institutul Național al Magistraturii în 2008, iar timp de doi ani a fost procuror stagiar la Medgidia. Din 2010 și până în prezent și-a desfășurat activitatea, neîntrerupt la parchetele din Capitală. Mai întâi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, apoi la Parchetul de pe lângă Tribunal. Pentru o perioadă scurtă, în 2013, și-a desfășurat activitatea și la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, respectiv DIICOT.

În cei 16 ani, de când este procuror în Capitală, Solomon a încasat de la stat diurnă și cazarea i-a fost plătită de stat, pentru că nu deținea o locuință proprietate personală în București.

Căsătorit cu judecătoarea Camelia Solomon, adjunctul procurorului general deține o casă de vacanță la Predeal și un apartament în Craiova, potrivit declarațiilor de avere publicate până în 2024.

Economiile și investițiile soților Solomon declarate în 2024 erau de peste 300.000 de euro (186.000 de euro titluri de stat, 37.000 de euro împrumuturi acordate în nume personal unor rude, iar în conturi: 66.000 lei, 64.000 de euro și 6.000 de dolari). Veniturile încasate de soții Solomon în 2023 au fost de 758.000 lei net, potrivit declarațiilor de avere publicate în 2024.