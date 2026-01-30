Gâlcă, despre meciul Rapidului cu U Cluj: „E important să îi punem sub presiune”

Antrenorul echipei FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat într-o conferință de presă că formația sa poate câștiga partida cu Universitatea Cluj de sâmbătă seară dacă va avea aceeași organizare defensivă și ofensivă din meciul precedent cu UTA.

„Ne așteaptă un meci dificil, împotriva unei echipe care e foarte bine organizată și are multă mobilitate în teren. De când a venit noul antrenorul au câștigat 8 meciuri din 12 în campionat și Cupă. Noi în acest meci trebuie să dăm continuitate drumului început la Arad, chiar dacă unii au spus că nu am jucat foarte bine acolo. Dar eu spun că dacă vom arăta aceeași organizare în defensivă și ofensivă de la Arad cu siguranță putem să câștigăm și cu Universitatea Cluj”, a afirmat Gâlcă, potrivit Agerpres.

„Cristiano Bergodi e un antrenor care cunoaște foarte bine campionatul, a lucrat și la acest club. Noi trebuie să stăm foarte bine tactic în teren, atât pe faza ofensivă, cât și pe cea defensivă. Trebuie să profităm de momentele în care ei sunt dezorganizați, să verticalizăm cât mai repede și să ajungem la poarta lor. E important să îi punem sub presiune. Eu consider că echipa a avut o atitudine foarte bună în aceste prime două etape, așa că am încredere că va crește în joc”, a adăugat antrenorul.

Antrenorul a menționat că deocamdată se concentrează pe îndeplinirea obiectivului, calificarea într-o cupă europeană, iar apoi se va gândi și la câștigarea titlului. „Avem prime pentru titlu, dar eu spun că mai important este să ne atingem obiectivul și apoi vedem”, a explicat el.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a SuperLigii.