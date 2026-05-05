GALERIE FOTO. Cele mai provocatoarea ținute de la Gala Met de la New York.

Sute de vedete au urcat luni seara treptele Muzeului Metropolitan de Artă din New York cu ocazia Galei Met, oferind o gamă variată de interpretări ale codului vestimentar din acest an, „Moda este artă”, scrie CNN.

Oaspeții au urcat treptele din față pe un fundal verde care amintea de Monet, muzeul creând un decor asemănător unei grădini, cu aranjamente florale romantice suspendate, garduri vii, ghivece cu lavandă și un covor care semăna cu cărămizi acoperite de mușchi, remarcă televiziunea.

Anul acesta, Gala Met a strâns suma record de 42 de milioane de dolari, în creștere față de recordul de 31 de milioane de dolari de anul trecut, a anunțat muzeul într-o conferință de presă înainte de eveniment.

Printre vedetele prezente la eveniment s-au numărat fotomodelele Irina Shayk, Heidi Klum, Kim Kardashian, jucătoarea de tenis Venus Williams, cântărețele Madonna, Rihanna, Cher sau Cardi B, Beyoncé, actrița Nicole Kidman, Bed Bunny, Hugh Jackman.