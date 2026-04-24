Gata și facultatea. Now what? Primul pas e Future Ready, conferința care te ajută să pui întrebările corecte pentru un bun început de carieră

„Și ce faci după ce termini facultatea?” E genul de întrebare pe care o auzi de atâtea ori, încât începe să te enerveze. Nu pentru că n-ar fi legitimă, ci pentru că, de cele mai multe ori, nu ai niciun răspuns. Sau ai mai multe, dar nu-ți convine niciunul.

Printre prietenii tăi se numără câțiva care sunt deja pe picioarele lor, alții care au traseul pregătit deja de părinți. Însă, cei mai mulți nu au nici cea mai vagă idee încotro s-o apuce după ce termină facultatea. Sau au terminat-o deja de câțiva ani, dar încă dau ture cu CV-ul în mână ca într-un joc fără hartă și fără busolă.

Și totuși, trebuie să începi de undeva. În 7 mai, are loc Future Ready, https://www.futurereadyconference.ro/, un eveniment care te va ajuta să vezi mai clar încotro s-o apuci. N-o să pleci cu un contract de muncă semnat, dar o să știi cu siguranță ce ai de făcut ca să obții unul. Conferința este organizată de Philip Morris România.

„Future Ready înseamnă abilitățile de care tinerii vor avea nevoie în viitor, indiferent de ce vor alege să facă. Ne dorim să ne implicăm în comunitate și să le oferim acestora contexte în care pot învăța, pot pune întrebări și pot înțelege ce competențe îi vor ajuta pe termen lung. Conferința creează exact acest spațiu de întâlnire între idei, oameni și oportunități, aducând în prim-plan skill-urile viitorului, creativitatea și impactul tehnologiei, dar și o perspectivă practică asupra modului în care poți aborda construirea unui CV sau un interviu, pentru a face primii pași în cariera dorită.” – Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România

Nu e despre joburi, e despre cum alegi

Dacă te aștepți la o conferință clasică, cu prezentări formale și discursuri care sună bine pe slide-uri, o să fii surprins. Conferința Future Ready e construită altfel. În loc să-ți spună „uite ce oportunități avem”, evenimentul îți va deschide o perspectivă mai largă:

ce skill-uri contează azi (și mâine)

cum arată, în realitate, începutul unei cariere

de ce nu e o problemă dacă nu ai toate răspunsurile

Pe scurt, e mai puțin despre „ce job să alegi” și mai mult despre cum să faci o alegere corectă pentru tine.

O zi în care vezi lucrurile mai clar

Conferința combină mai multe tipuri de experiențe.

Dimineața începe cu discuții despre lucruri pe care rar ți le explică cineva concret: mindset, self-awareness, sens și direcție.

După prânz, lucrurile devin mai practice: cu workshop-uri de public speaking, introducere în AI (nu doar buzzwords), cum îți faci CV-ul și cum te prezinți la interviu.

Iar spre final, atmosfera se relaxează cu o sesiune despre creativitate, întrebări deschise și extrem de necesarul exercițiu de networking.

Future Ready are și prezentări, dar și încurajează interacțiunea directă a celor care participă cu oameni din recrutare, antreprenori și tineri aflați deja la început de drum. Asta înseamnă că poți pune întrebări reale, cele pe care nu prea ai cum să le pui la un interviu formal. Și, da, există și after party. Pentru că uneori cele mai utile conversații nu se întâmplă pe scenă.

Nu ai nevoie de experiență, curiozitatea e suficientă

Poate cel mai important lucru despre Future Ready este că nu îți cere să fii „pregătit”. Conferința e gândită pentru studenți (18+) aproape de absolvire și tineri cu experiență de muncă de cel mult 3 ani. Cu alte cuvinte, nu trebuie să știi exact ce vrei, nu trebuie să ai un plan pe 5 ani, nu trebuie să impresionezi pe nimeni. E suficient să fii curios și deschis să primești informații, sfaturi, know-how.

De ce merită, de fapt, să mergi

La Future Ready nu te duci ca să găsești jobul ideal sau răspunsul perfect. Te duci ca să nu pornești pe drumul carierei tale pe ghicitelea. Pentru că, la început, diferența nu o face neapărat ce știi, ci cât de bine înțelegi în ce direcție să mergi.

Future Ready are loc în 7 mai, la Grivița 53, iar participarea este gratuită. Sunt disponibile 140 de locuri și deja te poți înscrie. Dacă simți că ești în punctul în care „trebuie să faci ceva”, dar nu ți-e deloc clar ce, Future Ready poate fi cel mai bun loc de unde să începi.

„Începutul de carieră nu ar trebui să fie despre nesiguranță sau presiune, ci despre încredere, ghidare și șanse reale de a-ți descoperi potențialul. Future Ready pornește exact de la nevoia tinerilor de a înțelege ce competențe contează cu adevărat în viitor și cum pot fi aplicate, indiferent de direcția profesională aleasă. Ne dorim să le oferim claritate, contexte reale de învățare și acces la experiențe autentice: de la cum abordezi un interviu, până la cum îți construiești drumul profesional pas cu pas. În Philip Morris România, lucrăm constant cu tineri aflați la primul job după facultate și vedem cât de mult contează programele care susțin creșterea, explorarea și evoluția profesională, fie că își încep parcursul ca interni, graduates sau trainees în producție, fie își construiesc în timp o carieră într-o companie angajator de top.” – Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România

* Accesul la eveniment este doar pentru persoane peste 18 ani.

Articol susținut de Philip Morris România