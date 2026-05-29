Generația pierdută: 29% dintre tinerii români nu găsesc de lucru

Șomeri așteptând să intre la interviul pentru un loc de muncă. Foto: Shutterstock

În aprilie 2026, rata șomajului în România a fost de 6,3% – cu 0,2 puncte procentuale mai mică decât în luna precedentă, după ce Statistica a revizuit cifrele pe martie (de la 6,1% la 6,5%).

Concret, 6,3% înseamnă 512.100 de persoane cu vârsta între 15 și 74 de ani care nu au un loc de muncă, îl caută activ și sunt disponibile să înceapă să lucreze – aceasta este definiția oficială a șomajului conform Biroului Internațional al Muncii (BIM), metodologia folosită de toate țările europene pentru comparabilitate. Cu alte cuvinte, nu toată lumea fără job e „șomer” în sens statistic: dacă nu cauți activ de lucru, nu ești numărat.

Față de acum un an, situația s-a înrăutățit: în aprilie 2025 erau 501.900 șomeri, deci am adăugat circa 10.000 de persoane în plus față de aceeași perioadă a anului trecut. Este o diferență relativ mică în termeni procentuali, dar suficient de semnificativă ca să indice că piața muncii și-a pierdut din avânt.

O țară care nu și-a revenit complet din anii negri

Graficul de mai sus spune o poveste clară: România a trăit două momente de criză majoră pe piața muncii.

Primul a fost criza financiară globală. În 2010 și 2011, rata șomajului a urcat la aproape 9,5%, iar numărul șomerilor a depășit 750.000. A durat ani buni să coboare – abia în 2018–2019 am ajuns la minime istorice, sub 5%.

Al doilea moment a fost pandemia. În 2020, restricțiile și închiderea economiei au aruncat sute de mii de oameni în șomaj, rata urcând rapid la 6,7%. Redresarea a venit relativ rapid – spre deosebire de criza din 2008–2013 – dar nu completă.

Ceea ce vedem acum, în 2025–2026, este o nouă tendință de urcare, de data aceasta fără un șoc extern evident. Rata a crescut de la minimele din 2024 (circa 5,2%) la 6,3–6,5% în primele luni din 2026. Motivele sunt mai difuze: o economie europeană care stagnează, incertitudini legate de geopolitică și de restructurările industriale în curs în toată Europa.

Problema tinerilor: aproape unul din trei este șomer

Dacă 6,3% pentru populația generală e îngrijorător, cifra care ar trebui să ne țină treji noaptea este cu totul alta: 28,8% șomaj în rândul tinerilor de 15–24 de ani, conform datelor pentru primul trimestru din 2026.

Tradus în limbaj clar: aproape un tânăr din trei care caută activ un loc de muncă nu găsește unul.

În plus, Doar 17,3% dintre românii cu vârste între 25 și 74 de ani au studii superioare – cel mai mic procent din UE, alături de Italia. Media europeană este de 34,3%, adică dublă față de România.

Aceasta este, de departe, cea mai înaltă rată din datele recente – mai mare decât vârful pandemic și continuând o tendință de deteriorare care a început în 2023. Cu un an în urmă, rata era de 24,6%.

Șomajul în rândul tinerilor a fost dintotdeauna mai mare decât cel general – e un fenomen universal, explicat prin lipsa experienței, așteptările salariale uneori necalibrate și inadecvarea dintre ce produce sistemul de educație și ce cere piața. Dar un decalaj de aproape 22 de puncte procentuale față de rata generală (6,3% vs. 28,8%) este excepțional de mare și indică o deconectare profundă.

Femei vs. bărbați: diferențe mici, dar revelatoare

O particularitate a datelor din aprilie: pentru prima oară în mai mulți ani, rata șomajului la femei a depășit-o ușor pe cea a bărbaților – 6,3% față de 6,2%. Diferența este minoră, dar inversează un tipar tradițional în care bărbații erau mai afectați.

Între adulții de 25–74 de ani, femeile au o rată de 5,0% față de 4,8% la bărbați – un decalaj modest, dar persistent.

Contextul european: România nu e nici cea mai bine, nici cea mai rău

6,3% plasează România undeva la mijlocul clasamentului european. Spre comparație, Germania oscilează în jurul a 4%, iar Germania nu a atins niciodată niveluri românești nici în ani de criză. La polul opus, Spania trece de 10%, Grecia de 8%. Rata medie a UE, potrivit Eurostat, era cam cât a României.

Ceea ce face România diferită nu este rata globală, ci structura: șomajul ridicat în rândul tinerilor, o pondere mare a angajării informale în mediul rural (care nu apare în statistici) și o mobilitate externă ridicată – milioane de români care au ales să caute de lucru în altă parte pur și simplu nu mai sunt numărați.