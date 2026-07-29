Germania: De ce dispar locuri de muncă din industrie. Pierderi de 200.000 pe an

Volkswagen intenționează să elimine peste 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Filiala VW, Porsche, anunță planuri de a elimina încă 5.000 de locuri de muncă, ajungând la un total de 9.000.

Producătorul de oțel HMK a confirmat, de asemenea, că 2.000 de angajați, două treimi din forța de muncă a companiei, vor fi concediați.

Deși aceste cifre sunt dramatice, ele ascund faptul că o criză mai amplă se desfășoară în alte părți: „Problema nu este că tot mai mulți lucrători sunt concediați. Ci că firmele industriale nu angajează noi lucrători. Când lucrătorii se pensionează, firmele nu ocupă posturile vacante”, scrie ziarul de afaceri german Wirtschafts Woche, citat de presa elenă.

Potrivit Serviciului German pentru Ocuparea Forței de Muncă, companiile au creat din ce în ce mai puține locuri de muncă de la sfârșitul anului 2022. În total, economia germană pierde în prezent aproape 200.000 de locuri de muncă industriale pe an. „Industria se micșorează într-un ritm pe care l-am văzut doar în timpul crizei economice severe din 2009 sau al pandemiei de coronavirus”, explică Enzo Weber, economist și șef de departament la Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă.

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Datele Serviciului Federal pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că 70% din locurile de muncă pierdute anul trecut au fost în industriile metalurgică, electrică și siderurgică.

Industria auto a fost cea mai afectată, reducându-și locurile de muncă cu 13% din 2018. Industria metalurgică urmează cu o scădere de 11%, iar sectorul ingineresc cu 7%.

Paradoxul

„Ciudat” este că, în rândul directorilor executivi, încrederea în mediul de afaceri s-a îmbunătățit pentru a treia lună consecutiv în iulie.

Conform unui sondaj realizat de Institutul Ifo, cu sediul la München, în rândul a 9.000 de manageri din toate sectoarele, barometrul climatului de afaceri se situează la 86,6 puncte. Cu toate acestea, acesta rămâne semnificativ sub cele 88,5 puncte atinse în februarie, înainte de izbucnirea Războiului din Golf.

„Economia germană este pregătită să accelereze”, spune Klaus Wohlrabe, director de cercetare la Ifo. „O ușoară tendință ascendentă este evidentă pentru economia generală. Comenzile industriale, producția, exporturile, autorizațiile de construire și vânzările cu amănuntul au crescut toate.”

„Recentul flux pozitiv de date din Germania a fost o surpriză plăcută”, rezumă Thomas Gitzel, economist-șef la VP Bank. În sectorul industrial aflat în dificultate, registrele de comenzi sunt acum mai pline decât oricând de la începutul statisticilor, în 2015.

Restanțele de comenzi sunt, de asemenea, la cel mai înalt nivel din ultimele nouă luni. „În umbra războiului din Orientul Mijlociu, în industria germană se conturează în sfârșit o redresare”, spune economistul-șef al ING, Carsten Brzeski.

Pachetul de reforme pare să aibă efect

„Pachetul de 34 de reforme implementat de guvernul cancelarului Merz pare să aibă efect – în special în sectoarele orientate spre export și cele axate pe cererea internă, care înregistrează o creștere constantă”, spune Akim Wambach, președintele Centrului ZEW pentru Cercetare Economică Europeană din Mannheim.

„Pachetul”, anunțat de guvernul german la începutul lunii iulie, include, de exemplu, accelerarea procedurilor de aprobare, reducerea cerințelor de raportare și documentare și digitalizarea administrației publice.

În plus, miliarde de euro din fondurile de stat pentru infrastructură și apărare sunt canalizate din ce în ce mai mult către sectorul privat.

Potrivit Federației Industriilor Germane de Construcții, construcțiile de clădiri publice au înregistrat o creștere a comenzilor de peste 27% în luna mai, în timp ce alte proiecte au înregistrat o creștere de până la 40,4%. „Acestea sunt proiecte de construcții pentru universități, dar și clădiri pentru Forțele Armate Germane și construcția de poduri”, a declarat federația.

Oficiul Federal de Statistică va publica vineri prima estimare a performanței economiei germane în trimestrul al doilea. Economiștii chestionați de Reuters anticipează o stagnare în trimestrul al doilea. Unii chiar văd o posibilă creștere ușoară.