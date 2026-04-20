Gheorghe Hagi este noul selecționer al României. A fost prezentat oficial. „Când te cheamă echipa națională nu mai ții cont de nimic”.

Gheorghe Hagi este noul selecționer al României. A fost prezentat oficial.

Gheorghe Hagi a fost prezentat oficial luni în funcția de selecționer al României, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Federației Române de fotbal, informează Golazo.

În vârstă de 61 de ani, Hagi este la cel de-al doilea mandat în fruntea naționalei de fotbal a României.

„Când te cheamă echipa națională, când poți să vii, că am avut și perioade când nu am putut, acum când s-a ivit, automat mi-am dorit și nu mai ții cont de nimic, vii doar cu gândul de a avea succes, a face performanțe. Trebuie să facem lucrul acesta și nu cred că s-a pus problema să fie nevoie să fiu convins. E o mare provocare pentru mine ca antrenor să pot să fac lucrul acesta, să fac o țară fericită, suporterii să fie fericiți cu fotbalul pe care îl vom juca”, a declarat Hagi.

Obiectivul lui Hagi la Națională este, potrivit președintelui FRF, Răzvan Burleanu, calificarea la următorul turneu final de Campionat European. Contractul lui Hagi este pe o durată de patru ani.

Până de curând patron al Farului Constanța, cu care are și două titluri ca antrenor, Hagi este considerat cel mai mare jucător român din toate timpurile.

Citește toate informațiile despre numirea lui Hagi, pe Golazo.