Gluma făcută de Trump despre Curtea Penală Internațională: „Nimic nu indică faptul că ar fi pe urmele mele”

Donald Trump a glumit vineri pe seama faptului că nu este „deocamdată” ținta Curții Penale Internaționale (CPI), în contextul în care Statele Unite desfășoară o campanie împotriva acestei instituții, îndemnând țările membre să se retragă din instituția cu sediul la Haga, potrivit AFP.

„De altfel, nimic nu indică faptul că ar fi pe urmele mele”, a declarat președintele american în cadrul unei reuniuni a guvernului său la Camp David, întrerupându-l pe secretarul de stat Marco Rubio, care reitera opoziția Statelor Unite față de această Curte.

„Sunt multe persoane care nu ar trebui considerate astfel”, a subliniat el, citând cazul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, vizat de un mandat de arestare emis de Curte în 2024.

„Cu toate acestea, nimic nu indică faptul că eu mă număr printre aceștia, deocamdată”, a adăugat el, stârnind râsete în sală.

💢 President Donald Trump clarifies that Secretary of State Marco Rubio’s campaign to “bring the International Criminal Court to heel” is intended to protect Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and others facing ICC scrutiny.



Speaking at Camp David, Rubio said: “The… pic.twitter.com/poZbtbExjq — Drop Site (@DropSiteNews) July 31, 2026

La jumătatea lunii iulie, Statele Unite au lansat o ofensivă diplomatică de amploare împotriva CPI, „coșmarul” lor, acuzată că „amenință” cetățenii americani, vorbind de noi sancțiuni și îndemnând partenerii SUA să se retragă din această instanță.

Relațiile dintre guvernul lui Donald Trump și instituția cu sediul la Haga sunt extrem de tensionate, iar mai mulți magistrați ai Curții fac deja obiectul unor sancțiuni americane.

Înființată în 2002, Curtea Penală Internațională are misiunea de a-i urmări în justiție pe autorii celor mai grave crime comise în lume, atunci când țările nu au voința sau capacitatea de a face acest lucru singure.

Însă, a susținut secretarul de stat american, această Curte „este o organizație internațională nelegitimă”.

Nici Israelul, nici Statele Unite nu au aderat la tratatul internațional care a instituit CPI.

„Am încercat să-i convingem să-și schimbe atitudinea și să ne asculte. Nu au vrut. Sunt foarte aroganți”, a afirmat domnul Rubio, subliniind că cinci țări s-au retras sau urmează să o facă și că „altele ar trebui să le urmeze exemplul”.

Atât Ciadul, cât și Venezuela și-au anunțat recent retragerea din CPI.