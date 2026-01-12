Google introduce reclame personalizate în instrumentele de online shopping bazate pe inteligență artificială

Google introduce noi forme de publicitate personalizată în instrumentele sale de cumpărături bazate pe inteligență artificială, compania încercând să câștige bani de pe urma sutelor de milioane de oameni care folosesc gratuit chatbotul său

Google vrea și să câștige cotă de piață în fața rivalului OpenAI.

Companiile care fac publicitate vor putea prezenta oferte exclusive cumpărătorilor care sunt gata să achiziționeze un produs prin modul AI al Google, bazat pe modelul Gemini, a anunțat compania, citată de Financial Times.

Mișcarea este reprezintă un indiciu clar că Google vrea să obțină un avantaj în cursa de monetizare a celor mai populari chatboți, în contextul în care compania încearcă să profite la maxim de succesul celui mai recent model lingvistic de mari dimensiuni – Gemini 3 – care a recuperat teren în fața lui GPT-5 de la OpenAI.

Inițiativa reprezintă și o îndepărtare de modelul tradițional de reclame „sponsorizate” afișate în rezultatele de căutare, un segment care generează zeci de miliarde de dolari pentru companie, dar care este amenințat de ascensiunea chatbo’ilor.

„Este un concept nou care depășește modelul nostru tradițional de reclame din căutarea online”, spune Vidhya Srinivasan, vicepreședinte diviziei Google Ads și Commerce.

AI-ul Google va decide când să afișeze o ofertă pe baza comportamentului de cumpărare al utilizatorilor și a probabilității ca aceștia să achiziționeze un anumit produs.

Companii Ai precum OpenAI, Microsoft și Perplexity au lansat în ultimul an funcții de comerț electronic în chatboții lor, în căutarea unor noi modalități de a genera venituri din produse AI care sunt foarte populare, dar care sunt dezvoltate cu costuri uriașe.

Sursa foto: Dreamstime.com