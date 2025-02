Greșeli pe care le fac pacienții cu probleme ale pielii. Dr. Anca Michelis, dermatolog MedLife: „Am observat tendința de a încerca prea multe produse sau de a le aplica prea des“

Acneea, o afecțiune a pielii tot mai frecventă, potrivit statisticilor, beneficiază în prezent de tratamente eficiente, cu rezultate bune cu condiția ca pacienții să se adreseze din timp medicului dermatolog și să nu apeleze la „soluții-minune“ promovate în mediul online. „Dermatologii, în mod particular, se luptă cu tendințele uneori exagerate sau eronate de îngrijire a pielii, promovate în mediul online, care generează noi categorii de probleme”, atrage atenția dr. Anca Michelis, medic specialist dermatovenerologie la Hyperclinica MedLife Unirii.

Aproape jumătate din populația Europei suferă de o problemă sau de o afecțiune a pielii, potrivit celui mai amplu studiu pe această temă din Europa. Printre cele mai comune sunt enumerate infecțiile fungice ale pielii, dermatita atopică (numită și eczemă), alopecia și acneea. Impactul asupra vieții este unul important, pentru că afecțiunile pielii sunt asociate cu un grad ridicat de stigmatizare, consideră dr. Anca Michelis, care și-a construit cariera pe baza unei dorințe profunde de a ajuta pacienții să își recapete încrederea în ei și în sănătatea pielii.„Mi-a plăcut dermatologia încă din timpul facultății, atunci când am făcut stagiul. Este o specialitate care te provoacă prin numărul mare de boli, prin diversitate, prin «totul la vedere». În aparență ușoară, dar este, de fapt, foarte complicată”, a explicatdr. Anca Michelis.

De la mituri despre acnee, la realitatea medicală

Acneea (acnee vulgară, acnee comună) este o boală a foliculilor de păr ai feței, toracelui și spatelui, care-i afectează pe aproape toți adolescenții în timpul pubertății. Dar nu este neobișnuit ca unele femei să dezvolte acnee în jurul vârstei de 20 de ani.

„Este una dintre cele mai frecvente boli dermatologice. Nu trece nicio săptămână fără să avem la consultație câteva cazuri de acnee“, spune dr. Anca Michelis.

Pacientul cu acnee este, în general, destul de afectat de boală, având în vedere că apare preponderent la nivelul feței și este constant vizibilă. „Din dorința de-a o trata rapid, am observattendința de a încerca prea multe produse sau de a le aplica prea des, ceea ce poate duce la iritații. Mulți pacienți traumatizeazăconstant leziunile, astfel rezultând inflamație suplimentară, vindecare întârziată și potențial cicatrice”, a spus medicul, distrugând mitul persoanelor cu acnee care cred că se pot trata singure acasă și al celor care cred că storcându-și coșurile scapă de ele.

În opinia dermatologului, un pacient cu acnee trebuie să se adreseze medicului în orice moment și indiferent de forma de acnee pe care o are.

Un alt mit care circulă la noi este legat de alimentația în acnee. Părinții le spun adesea adolescenților cu acnee să evite pizza, alimentele grase și prăjite și mâncarea nedorită. Deși aceste alimente, într-adevăr, nu sunt bune pentru sănătatea generală, ele nu joacă un rol cauzal important în acnee. Însă unele studii recente au arătat că o dietă bogată în carbohidrați, lapte și ciocolată pură ar fi implicată în agravarea acneei. „Există studii în ceea ce privește alimentația în acnee, care au concluzionat că alimentele cu indice glicemic mare (dulciuri), precum și laptele, consumate în cantități mari, în fiecare zi, pot agrava acneea. De asemenea, stresul, prin mecanisme neuro-hormonale, poate avea același efect”, a explicat dr. Michelis.

Academia Americană de Dermatologie a scos la iveală rezultatele unor cercetări asupra persoanelor cu acnee care au adoptat o dietă cu indice glicemic scăzut.

În SUA, 2.258 de pacienți au fost puși pe o dietă cu indice glicemic scăzut, astfel încât să poată pierde în greutate. Această dietă le-a redus și acneea, 87% dintre pacienți spunând că au mai puțină acnee și 91% spunând că au nevoie de mai puține medicamente pentru acnee. La fel s-a întâmplat și în Australiacu bărbați cu acnee (cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani),care după 12 săptămâni de dietă cu alimente cu indice glicemicscăzut au avut semnificativ mai puțină acnee decât cei care au urmat dieta lor normală.

Cazuri de acnee severă, rezolvate cu succes

Destul de des, formele severe de acnee se întâlnesc la adolescenți. Ele trebuie să fie tratate prompt și pe cale internă, nu doar extern, întrucât există risc mare de a genera cicatrice.

„Avem la dispoziție antibiotice cu efect antiinflamator, tratamente hormonale (pentru sexul feminin) și retinoizi. La acestea se pot adăuga, în funcție de caz, și tratamente locale”, a spus dermatologul.

Printre cele mai eficiente tratamente pentru acneea severă, dr. Michelis menționează tratamentul sistemic cu rezultate spectaculoase. „Îmi amintesc de un pacient în vârstă de 15 ani, cu o formă impresionantă nodulochistică la nivelul feței, profund afectat mental de boală și care se izolase social. Am discutat cu părinții despre opțiunile terapeutice și au fost reticenți inițial, când am propus tratamentul sistemic. În final însă, au acceptat și pacientul a urmat un tratament timp de 1 an și jumătate, rezultatul fiind foarte bun și starea de spirit complet schimbată”, a povestit dermatologul. Nu este singurul caz rezolvat cu succes, iar secretele reușitei sunt comunicarea, ascultarea pacientului cu atenție, empatia.

Îngrijirea corectă a unghiilor – un aspect ignorat de mulți

Pe lângă afecțiunile pielii, dr. Michelis tratează și probleme ale unghiilor, cauzate de infecții, boli inflamatorii sau chiar produse cosmetice. Cel mai frecvent pacienții se prezintă pentru infecții, în special fungice, pentru unghii încarnate, boli inflamatorii (de exemplu, psoriazis). „În ultimii ani, văd din ce în ce mai multe cazuri de afecțiuni induse de produsele de manichiură (gel, ojă cu uscare la UV)”, a semnalat dr. Michelis.

Sunt multe boli care se pot manifesta prin modificări ale unghiilor, unele sistemice, din sfera digestivă, reumatologică, hematologică sau cardiacă, spre exemplu. Frecvent sunt afectate aproape toate unghiile. Pot fi prezente modificări de culoare, formă, suprafață sau consistența lamei unghiale, precum și modificări ale tegumentului periunghial.

Un semnal de alarmă pe care îl transmite dermatologulpacienților este atenția la modificările persistente ale unghiilor: „Prezența unei colorații maronii, de-a lungul unei singure unghii, care persistă și se agravează, trebuie examinată, întrucât poate fi semnul unei formațiuni tumorale. Modificări inflamatorii, în special la nivelul mai multor unghii, pot fi semnul unei boli care duce și la pierderea definitivă a lamei unghiale, dacă nu e tratată rapid. Hemoragiile subunghiale (fie ca linii fine, negre, fie ca pete violacee), fără factor declanșator traumatic, pot apărea în unele boli sistemice sau tumori de pat unghial”, a avertizat dr. Anca Michelis, care a tratat mai multe cazuri dificile de-a lungul timpului.

„Cel mai mult m-a impresionat un caz de lichen plan unghial, boala care poate duce la pierderea completă și iremediabilă a lamei unghiale. Din fericire, a fost diagnosticat și tratat la timp și pacienta a recuperat mare parte din unghii”, a povestit medicul.

Dermatologul a subliniat că unghiile trebuie să fie tăiate pe cât posibil drept, în special cele de la picioare, pentru a preveni apariția unghiei încarnate. În același sens, e important să purtăm încălțăminte comodă.

„Ideal ar fi să nu tăiem cuticulele, întrucât se creează poarta de intrare pentru agenți infecțiosi și iritanți. Atunci când facem menajul, exista riscul traumei mecanice și chimice a unghiilor și se recomandă purtarea mănușilor de protecție”, spune medicul dermatolog.

Medicul bun face tot posibilul pentru a-și ajuta pacientul

Indiferent de problema cu care pacientul vine la cabinet, este important ca medicul să-i acorde aceeași atenție și importanță, consideră dr. Anca Michelis: „Cred că un medic bun este cel care își ascultă cu atenție pacientul, face tot posibilul pentru a-l ajuta, este conectat și deschis la noutăți și lucrează bine în echipă”, spune dr. Anca Michelis.

Pentru rezultatele cele mai bune, este foarte importantă comunicarea cu pacienții, iar dr. Michelis se arată întotdeauna disponibilă pentru dialog atunci când pacienții au nevoie. „Încep programul devreme și lucrez uneori până la 12 ore. O zi obișnuită presupune, de obicei, un număr mare de consultații. Printre acestea, partea de intervenții, dermatologia presupune și o parte practică. Lucrul însă nu se oprește în momentul în care am părăsit cabinetul, întrucât încerc să răspund la toate mesajele ce vin de la pacienți pe parcursul zilei”, a mărturisit medicul.

