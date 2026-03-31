Guvernul prelungește cu încă 3 luni limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, invocând inclusiv scumpirea carburanților DOCUMENT

Guvernul se va întruni marți, de la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru a adopta proiectul de ordonanță de urgență care prelungește cu 3 luni, până la data de 30 iunie 2026, limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat pentru HotNews Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului. Printre motivele invocate se numără creșterea amplă a prețurilor la carburanți, din cauza războiului din Iran, creșteri care afectează prețurile produselor agricole și alimentare”.

Proiectul de OUG scos luni, în consultare publică, de Ministerul Agriculturii, prevede „prelungirea termenului de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023, cu o nouă perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, cu efecte în combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, în vederea menținerii puterii de cumpărare a populației pentru produsele de bază”.



Actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare expiră astăzi, 31 martie 2026.

Măsurile se vor aplica „doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023”.

Motivele invocate de Ministerul Agriculturii

În nota de fundamentare se invocă „evenimentele recente din Orientul Mijlociu care au repercursiuni majore pe de o parte asupra pieței petroliere globale, în special în ceea ce privește cotațiile țițeiului și pe de altă parte asupra prețurilor benzinei și motorinei standard care au depășit nivelul de zece lei per litru, creșterea amplă a prețurilor la aceste produse răsfrângându-se asupra dinamicii prețurilor produselor agricole și alimentare într-un ritm care nu poate fi susținut de producători.”

„Dezechilibrele prezentate mai sus au impactat și continuă să impacteze în mod negativ agricultura și industria alimentară, care au fost puternic afectate, rezultând un potențial pericol de creștere a prețurilor la produsele agricole și alimentare și, implicit, o scădere a puterii de cumpărare a consumatorilor finali, cu afectarea siguranţei şi securităţii alimentare a populaţiei.”, spune Ministerul.

Producătorii au libertatea de a-și negocia liber prețul de vânzare

Ministerul Agriculturii susține că prin această măsură nu se fixează prețul final, prețul final rămâne rezultatul interacțiunii dintre costul real și adaosul permis.

Comercianții și producătorii păstrează libertatea de a vinde sub plafon sau de a aplica promoții. Nu există obligații privind volumele puse la vânzare.

„Astfel, intervenția se limitează la etapele de distribuție și retail, fără a stabili prețul de achiziție de la producătorii agricoli. Producătorii au libertatea de a-și negocia liber prețul de vânzare către procesatori sau retaileri, iar plafonarea vizează doar marja adăugată în aval.”, se mai menționează în nota de fundamentare.

Listă de produse şi alimente pentru care este aplicată limitarea adaosului:

„1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi

2. Magiun până la 350 grame”.

3. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

4. Brânză telemea de vacă vrac

5. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

6. Făină albă de grâu „000” până la 1 kg

7. Mălai până la 1 kg

8. Ouă de găină calibrul M

9. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

10. Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

11. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

12. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.

13. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.

14. Cartofi proaspeţi albi vrac

15. Zahăr alb tos până la 1 kg

16. Smântână- 12% grăsime

17. Unt până la 250 grame.”

Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă inițial în iulie 2023 (OUG 67/2023), pentru 90 de zile, și a fost prelungită de atunci de mai multe ori – cel mai recent în septembrie 2025, până la 31 martie 2026.

Ordonanța de urgență prevede următoarele limite la adoasul comercial: