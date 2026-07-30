Guvernul SUA a mers la o conferință internațională cu o hartă a Africii care a provocat rumoare

O hartă a Africii prezentată de guvernul SUA a etichetat greșit toate țările incluse în timpul unei prezentări a Departamentului de Stat la o conferință internațională desfășurată în Brazilia în această săptămână, stârnind rumoare în rândul participanților, relatează Reuters.

Harta a fost prezentată la conferința AIDS 2026 de la Rio de Janeiro, la jumătatea unei prezentări despre noile acorduri ale Departamentului de Stat în domeniul sănătății.

O analiză Reuters a constatat că imaginea hărții inclusă în prezentare conținea un element de identificare specific inteligenței artificiale, care indică faptul că aceasta a fost realizată cu instrumente OpenAI. Compania nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Departamentul de Stat a declarat că își asumă „întreaga responsabilitate” pentru confuzia creată și că harta fusese realizată de un membru al echipei, care a modificat în grabă diapozitivele prezentării înainte de eveniment.

Harta prezenta Nigeria, unde Statele Unite au în prezent desfășurați câteva sute de militari, ca fiind o țară fără ieșire la mare, situată în deșertul Sahara. Mozambicul, aflat în sud-estul Africii, fusese mutat în Cornul Africii, iar Coasta de Fildeș, din vestul continentului, fusese plasată pe partea opusă a Africii.

Capturi de ecran ale hărții au apărut pentru prima dată într-un mesaj publicat pe Substack a expertei în HIV/SIDA Emily Bass și au fost distribuite pe scară largă pe LinkedIn, una dintre postări adunând aproximativ 40.000 de vizualizări.

„Cine a creat și a aprobat acest diapozitiv nu știa unde se află țările din Africa și nici nu s-a obosit să își verifice munca”, a scris Matt Petit, specialist în inteligență artificială și geopolitică la Atlantic Council, în respectiva postare.

SUA spun că rămân angajate în lupta împotriva SIDA

„Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru confuzia și reprezentarea eronată pe care aceasta le-a provocat participanților, inclusiv partenerilor noștri africani”, a transmis Departamentul de Stat de la Washington într-un comunicat.

Reprezentantul Statelor Unite la conferință a fost Jeff Graham, principalul emisar american pentru sănătate, care coordonează inițiativa cunoscută sub numele de Planul de Urgență al Președintelui pentru Combaterea SIDA (PEPFAR). Acesta nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Departamentul de Stat a precizat că discuțiile din cadrul conferinței au fost „substanțiale și constructive”, în ciuda incidentului cu harta, și că Statele Unite rămân angajate în combaterea SIDA și în obținerea unor rezultate concrete.

Decizia administrației Trump de anul trecut de a suspenda până la noi evaluări finanțarea USAID a perturbat programele de asistență din întreaga lume, însă activitățile esențiale ale PEPFAR, precum furnizarea de medicamente care salvează vieți, au fost în mare parte reluate.

Statele Unite își reduc însă cheltuielile în alte domenii, inclusiv pentru prevenire și supraveghere epidemiologică, și intenționează să elimine complet programul din Africa de Sud.