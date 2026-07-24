Hârtia igienică și lecția despre globalizare

Într-o dimineață întunecată de final de martie 2020,am deschis o alarmă care suna insistent. Era un articol de pe BBC: Coronavirus: Ce se ascunde în spatele marelui jaf al hârtiei igienice?

Suna chiar amuzant. Dar unele ziare plusau: un ziar australian tipărește pagini suplimentare pentru a ajuta la rezolvarea problemei deficitului de hârtie igienică. Altele făceau mișto de cei care s-au grăbit să facă stocuri de hârtie igienică, pe măsură ce carantina legată de COVID-19 se adâncea.

Acele rafturi goale de pe rafturile cu produse de igienă personală ale supermarketurilor simbolizau o problemă mult mai mare și mai îngrijorătoare.

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Pandemia globală de la începutul anilor 2020 a dezvăluit cât de delicat este sistemul care conectează toate companiile și persoanele care fabrică, distribuie și ne vând bunuri de consum de bază, cum ar fi alimentele și articolele de toaletă, scrie Tim Minshall în Cartea „Viața ta e manufacturată”.

Când lucrurile funcționează bine, le luăm ca pe ceva de la sine înțeles; când se clatină, suntem zdruncinați de neîncredere și indignare. De ce este un sistem esențial pentru viața noastră de zi cu zi atât de fragil încât se prăbușește la primele probleme?

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Pentru a înțelege acest lucru, „marele furt al hârtiei igienice” ne oferă un studiu de caz informativ. Înainte de a dezvălui detaliile acelei psihodrame induse de pandemie, trebuie mai întâi să înțelegem cum ajung aceste foi moi de hârtie în băile noastre în perioadele fără criză.

Cum se face hârtie igienică

În 2020, recunosc că noțiunile mele despre procesul de fabricare a hârtiei igienice erau destul de limitate. Știam că erau implicați copaci și un fel de laminor, dar ce se întâmpla între aceste două puncte și dincolo de ele era foaaarte vag. Așa că m-am interesat cum funcționează întregul sistem de fabricație.

Ca să vă împărtășesc ce am descoperit, am nevoie mai întâi să faceți un mic exercițiu practic: mergeți și luați din baie un sul de hârtie igienică. Rupeți un pătățel din foaie și uitați-vă atent la ea. Veți vedea că este un dreptunghi care măsoară aproximativ zece pe doisprezece centimetri, posibil cu un model sau o litere pe suprafață. De asemenea, s-ar putea să observi că hârtia este texturată sau ușor încrețită – aceasta este o caracteristică adăugată în timpul procesului de producție pentru a îmbunătăți absorbția.

Dacă îndoiești marginea foii, ar trebui să o puteți separa în două, trei, patru sau – dacă sunteți foarte elegant – posibil 3-4-5 straturi separate. La Mega, cea de 5 straturi e circa 42 de lei.

Dacă ați reușit să separați straturile, treceți-vă degetele peste fiecare suprafață. S-ar putea să observați o ușoară diferență de textură, parțial rezultată din adezivul folosit pentru a lipi straturile. Aceasta este o indicație a diferitelor lungimi ale fibrelor stivuite în cadrul fiecărui strat pentru a asigura echilibrul optim între rezistență și moliciune. Un singu strat ar putea fi un amestec de pulpă din copaci scandinavi (bună pentru rezistență) cu unul din copaci sud-americani (bună pentru moliciune).

Decenii de cercetare efectuate de ingineri și oameni de știință au dus la faptul că produsul este acum parțial dezasamblat în mâna dumneavoastră. Armate de oameni au fost implicați în proiectarea, fabricarea și livrarea acestui produs de bază, la prețul și calitatea potrivite pentru bugetul și preferințele dumneavoastră.

În țările în care hârtia igienică este utilizată în mod obișnuit, consumatorul mediu va folosi peste o sută de role pe an. Fiecare dintre aceste foi a făcut o călătorie remarcabilă pentru a ajunge în mâna dumneavoastră. Aș dori acum să vă duc într-o locație infestată cu muște care ilustrează un posibil punct de plecare al acestei călătorii.

De la copac la pulpă

Stau acum lângă un lac din Munții Scoției, scrie Tim Minshall . Dimineața începuse bine. Îmi băusem cafeaua de dimineață stând pe o pantă acoperită cu iarbă sub un cer albastru.

Iubesc Scoția, dar vara, există acele ființe care te pot distrage de la a te bucura de peisajele uimitoare: micile musculițe care se aglomerează iritant.

În jurul lacului infestat de insecte, acoperind dealurile cât vedeam cu ochii, se aflau milioane de copaci identici, denși și întunecați. Nu era vorba de o pădure veche, cu frunze verzi: era vorba de producția industrială de conifere, cultivate ca materie primă pentru construcții, energie și, bineînțeles, hârtie.

În Regatul Unit, aproximativ douăzeci de mii de oameni lucrează la plantarea și tăierea copacilor. Adăugați toate persoanele implicate în diverse lucruri care se fac cu lemnul odată recoltat – fabricarea celulozei și a panourilor, a hârtiei și, ei bine, a oricărui lucru din lemn – și numărul crește la aproximativ 140.000. Împreună, aceste persoane valorează aproximativ 8 miliarde de lire sterline pentru economia Regatului Unit. La nivel global, sectorul forestier angajează peste douăzeci de milioane de oameni direct și patruzeci și cinci de milioane indirect. Și generează 0,5 trilioane de dolari, respectiv 1,3 trilioane de dolari.

Având în vedere că arborii refuză cu încăpățânare să crească foarte repede, silvicultura este o industrie cu cicluri de producție lungi. De la semănat până la tăiere durează decenii – între patruzeci și 150 de ani, în funcție de tipul de copac și de scopul pentru care este necesar lemnul.

Ciclul de producție a copacilor are patru faze. Mai întâi, există pregătirea (de la sămânță la puiețul mic), apoi plantarea (un proces foarte manual de înfigere a fiecărui puieț într-o movilă de pământ) și apoi rărirea (deoarece puieții sunt plantați foarte aproape unii de alții pentru a-i proteja de intemperii în timpul anilor preșcolari, cei care supraviețuiesc până la adolescență sunt atunci prea aproape unii de alții și trebuie pliviți înainte de a ajunge la maturitate completă). În cele din urmă, odată ce a trecut numărul corespunzător de decenii, poate începe recoltarea.

Aproape tot ce e legat de mașinile de „recoltat copaci” este impresionant.

De mult au dispărut grupurile de tăietori de lemne care mânuiau topor sau chiar drujbe în lumea silviculturii comerciale. În schimb, gândiți-vă la Transformers în stil anime japonez, dar cu nume destul de plictisitoare, cum ar fi Komatsu 931XC-2020 sau John Deere 1470G, care vin cu prețuri ridicate.

Toate arată puțin ca ceea ce v-ați aștepta să inventeze niște ingineri supradozați de cofeină atunci când li se cere să construiască un tăietor de lemne robot gigantic din piese de schimb aflate într-o fabrică de echipamente agricole. Aceste mașini au roți sau șenile mari (pentru a permite traversarea off-road a pantelor abrupte), o unitate de putere, o cabină a operatorului (al cărei interior este plin de joystick-uri, ecrane și un număr ridicol de butoane) și un braț lung, articulat, la capătul căruia atârnă o colecție ușor nebunească de roți dințate, drujbe, lame și senzori. Funcționarea acestor mașini extrem de analogice este posibilă datorită magiei digitale care permite operatorului să planifice și să gestioneze întregul proces de tăiere cu precizie militară.

Înainte de a atinge primul copac, operatorul planifică fiecare fază a tăierii, marcând zonele pentru depozitarea buștenilor și asigurându-se că copacii care nu sunt încă pregătiți pentru îmbrățișarea brutală a modelului 931XC-2020 sau 1470G rămân neatinși.

Actul de tăiere este indecent de rapid. Partea suspendată de la capătul brațului mașinii de recoltat deschide un set de fălci care prind baza copacului. Un ferăstrău cu lanț încorporat taie trunchiul, iar copacul cade de la verticală la orizontală, fiind încă prins la bază de fălci. Senzorii mașinii măsoară apoi diametrul și înălțimea copacului, iar tehnologia sa integrată calculează modul optim de tăiere a copacului respectiv, minimizând risipa.

Decenii de creștere, dispărute în șaizeci de secunde. Odată ce acești tăietori de lemne Transformers și-au îndeplinit misiunea brutală, părțile separate ale copacilor sunt transportate în camioane pentru a fi procesate la o fabrică de cherestea, lăsând în urmă un peisaj care seamănă cu urmările unui bombardament susținut de artilerie. Aproape fiecare parte a unui copac va fi folosită într-un anumit scop. Chiar și rădăcinile și ramurile mici sunt lăsate în urmă în mod intenționat pentru a putrezi și a îmbogăți solul pentru următoarea generație de copaci care vor fi doborâți de copiii sau nepoții tăietorului de lemne.

La gater, trunchiurile copacilor sunt decojite și tăiate în grinzi, scânduri și scânduri, gata de a fi expediate pentru a deveni structuri de acoperiș pentru case noi, mobilier mare sau paleți de marfă. Scoarța și alte părți rămase sunt folosite ca așchii pentru locuri de joacă și mulci pentru grădini.

Chiar și rumegușul și așchiile de lemn sunt vândute ca așternut pentru animale sau presate în pelete pentru combustibil. Ramurile mai mari și vârfurile trunchiurilor sunt tăiate pentru a deveni stâlpi de gard sau așchiate – cu o altă mașină de filat terifiantă cu lamă – apoi comprimate pentru a face podele, panouri de acoperiș și, bineînțeles, mult iubita noastră mobilă ambalată.

Unele dintre aceste așchii de lemn sunt trimise către o altă locație – o fabrică de celuloză – pentru a trece la pasul următor în fabricarea de foi de hârtie igienică, exact ca cea pe care, sperăm, o aveți încă în apropiere. Aici, așchiile de lemn sunt supuse unor torturi cu căldură și substanțe chimice pentru a separa cele trei părți constitutive principale ale lemnului – lignina, hemiceluloza și ingredientul principal al acelei foi de hârtie igienică, fibrele de celuloză. Odată ce fibrele de celuloză sunt separate, acestea sunt trimise la un „formator de celuloză”, o mașină care descurcă și aliniază fibrele, extrage apa și extrage foi rigide, de dimensiunea unui poster, de celuloză uscată, cu grosimea de doi milimetri. Acestea sunt împachetate în baloți de mărimea unor valize pentru a fi expediate către un laminor, de obicei la sute de kilometri distanță, adesea într-o altă țară.

De la celuloză la hârtie

La laminor, acele baloți de celuloză uscată, de mărimea unei valize, sunt tăiați și aruncați într-o mașină, cam ca o mașină de spălat uriașă, care le zdrobește cu apă.

Pulpa apoasă rezultată este apoi pulverizată în straturi separate pe o plasă de sârmă cu lățimea de cinci metri, care transportă apoi pulpa pulverizată cu peste șaizeci de kilometri pe oră în mai multe etape de uscare. La sfârșitul acestor etape, aceasta este înfășurată pe o rolă gigantică de oțel, de pe care hârtie moale și caldă este răzuită cu o lamă de ras gigantică și este așezată pe o bobină.

Viteză și scară? Un kilometru de hârtie igienică cu lățimea de cinci metri produsă în fiecare minut, rulată pe o singură „rolă mamă” gigantică.

Foliile din mai multe „role mamă” sunt gofrate cu un model și lipite împreună, apoi tăiate la lățimea hârtiei pe care o aveai în mână mai devreme. Paisprezece mii de role de hârtie igienică sunt produse în fiecare oră.

Ultima etapă este înfășurarea rolelor în ambalajul lor exterior, împachetarea lor pe paleți (posibil din lemn recoltat din pădurea aceea din Scoția) și încărcarea paleților în spatele camioanelor – fiecare transportând cincizeci de mii de role – pentru următoarea parte a lungii lor călătorii către cea mai mică cameră a ta.

Distribuție și vânzare cu amănuntul

Oriunde vă cumpărați hârtia igienică, aceasta va fi petrecut ceva timp într-o clădire arhitecturală vastă, la exterior neinspirată, numită centru de distribuție sau centru de procesare a comenzilor. Aceste șoproane gigantice, fără ferestre, tind să fie grupate în „locații strategice” – adică în locuri de unde este ușor să ajungeți în multe alte locuri. Veți fi văzut aceste depozite masive, cu fațade ondulate, grupate din mașină sau tren în parcuri de afaceri sau industriale. Acestea sunt locuri unde lucrurile sunt livrate în vrac și apoi sortate, depozitate și trimise mai departe cu o precizie asemănătoare controlului traficului aerian, în pachete mai mici, către alte depozite sau direct către fabrici, magazine sau locuințe.

De când supermarketurile au devenit o caracteristică comună a economiilor noastre în anii 1950, majoritatea dintre noi ne-am obișnuit să avem acces facil la toate bunurile de bază într-un singur loc. Supermarketurile nu pot funcționa – nu ne pot vinde lucrurile de care avem nevoie – fără integrarea perfectă a activităților sutelor de firme care fabrică și expediază toate produsele pe care ne așteptăm să le găsim pe rafturi atunci când intrăm pe ușă. Ca atare, supermarketurile reprezintă punctul final foarte vizibil al mai multor lanțuri de aprovizionare decât poate oriunde altundeva accesibil publicului.

„Ceea ce facem”, spune prietenul meu, manager al unui supermarket mare pentru unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine, „este un fel de spectacol de magie. Clienții intră și exact lucrul pe care și-l doresc este acolo. Nu au nicio idee cum a ajuns acolo și consideră că va fi acolo. Este uimitor cât de bine funcționează totul.”

„Prostii!”, strigă partenera sa în timp ce pregătește cina în fundal. „Zilele trecute, eram în magazin și am încercat să găsesc…” A urmat o tiradă despre lucruri care nu erau disponibile, articolele care erau mutate pe alte culoar și personalul care nu era prin preajmă pentru a ajuta la găsirea lucrurilor.

Amicul meu oftează. E obișnuit cu astfel de comentarii, și nu doar din partea partenerei sale. Probabil a fost în magazin la ora 7 dimineața, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să verifice dacă „umplerea nocturnă” a rafturilor a fost finalizată corespunzător, gata pentru ca primii clienți să intre pe ușă. În momente cheie ale zilei, va coborî de la birou în magazin pentru a lucra cu echipa sa la „aranjarea” produselor – aducerea produselor în fața rafturilor pentru a le face ușor vizibile și accesibile clienților. Știe că există anumite produse cheie care, dacă nu sunt disponibile din abundență și ușor vizibile pe tot parcursul zilei, îi vor face pe clienți să devină foarte morocănoși și data viitoare să meargă la un concurent. Unul dintre aceste produse cheie este hârtia igienică.

Merită să aruncăm o privire rapidă asupra cifrelor. Pachetul specific care conținea sulul de hârtie igienică din care ați rupt o foaie mai devreme reprezintă ceea ce supermarketurile numesc o singură „unitate de stocare” (SKU). Toate SKU-urile au un număr de cod care permite managerilor de supermarketuri să urmărească tot ce sosește și iese din magazin. De exemplu, un pachet cu patru role de Sainsbury’s Super Soft Cushioned sau un pachet cu douăsprezece role de Tesco Luxury Soft sunt fiecare un SKU. Pachetele mai mari sau mai mici ale acelorași produse sunt SKU-uri diferite.

Și sunt circa treizeci de mii de SKU-URI pe rafturile unui supermarket mediu. Nu este vorba de treizeci de mii de articole individuale, cum ar fi pâini sau sticle de șampon, ci de treizeci de mii de tipuri de produse, fiecare cu propriul cod de bare. Numărul total de articole individuale dintr-un supermarket va fi de ordinul sutelor de mii, iar fiecare trebuie preparat, livrat și apoi pus pe rafturi. Înmulțiți acest număr cu cele câteva mii de supermarketuri și veți vedea ce înseamnă logistica în retail.

Pe măsură ce duceți rolele ambalate de hârtie igienică prin casa de marcat șiapoi acasă, acționați ca ultima verigă din lanțul de aprovizionare pentru remarcabilul sistem de fabricație care leagă copacul de baia Dvs.