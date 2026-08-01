Hieronymus Bosch reprezintă prin „Magicianul” înșelăciunea în orice epocă

Tabloul „The Conjurer/ Magicianul” al lui Hieronymus Bosch pare o simplă scenă de divertisment de stradă, dar pictura se bazează pe un adevăr mai profund.

Un magician face un număr în fața unui public restrâns. Are mâna ridicată. Cupele și bilele de pe masă atrag atenția. Spectatorii se apleacă, urmărind cu atenție, convinși că trucul se petrece acolo unde spectacolul îi îndrumă să-și îndrepte privirea. Însă Bosch plasează adevărata acțiune în altă parte.

În partea stângă a scenei, un complice fură în tăcere portofelul bărbatului absorbit de trucul magicianului. Victima nu este oarbă. Furtul se petrece chiar lângă el. Dar curiozitatea i-a îngustat orizontul. El urmărește spectacolul și nu observă infracțiunea. Aceasta este ideea centrală a tabloului.

Magicianul și hoțul nu sunt personaje separate care fac lucruri diferite. Ei funcționează ca un singur sistem. Unul atrage atenția. Celălalt profită de această distragere a atenției.

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Foto: Franck Legros | Dreamstime.com