IFRS 18 – Un nou standard care redefinește raportarea performanței financiare de către companii

Începând de anul viitor, companiile din România care raportează situațiile financiare conform standardelor internaționale vor trebui să-și prezinte performanța financiară conform noii metodologii IFRS 18.

Emis de IASB în aprilie 2024, IFRS 18 „Prezentare și descriere în situațiile financiare” este un nou standard care înlocuiește IAS 1 și reformează modul în care companiile își prezintă performanța financiară. Scopul IFRS 18 este de a crește transparența și comparabilitatea informațiilor financiare, ca răspuns la nevoile tot mai sofisticate ale investitorilor și ale pieței de capital.

Deși IFRS 18 nu modifică regulile de recunoaștere și evaluare, acesta poate avea un impact semnificativ asupra modului în care performanța financiară este percepută, prin redefinirea structurii contului de profit și pierdere și a unor indicatori cheie de performanță.

Standardul va fi aplicabil începând cu 1 ianuarie 2027, cu informații comparative pentru 2026. Primele raportări interimare care vor reflecta IFRS 18 vor fi situațiile financiare la 30 iunie 2027.

Ce aduce nou IFRS 18?

IFRS 18 introduce o structură clar definită pentru contul de profit și pierdere, prin clasificarea veniturilor și cheltuielilor în cinci categorii obligatorii:

Activitatea operațională , care reflectă activitatea de bază a companiei;

, care reflectă activitatea de bază a companiei; Investițiile , care includ rezultatele aferente plasamentelor și activelor financiare;

, care includ rezultatele aferente plasamentelor și activelor financiare; Finanțarea , ce cuprinde costurile și veniturile din împrumuturi;

, ce cuprinde costurile și veniturile din împrumuturi; Impozitul pe profit ;

; Rezultatul din activități întrerupte.

Pe baza acestei structuri, standardul impune două subtotale obligatorii:

profitul operațional , și

, și profitul înainte de finanțare și impozit pe profit.

Un aspect esențial este că profitul operațional devine un subtotal definit de standard, reducând flexibilitatea actuală a companiilor în modul de prezentare a acestui indicator și crescând comparabilitatea între entități.

Un alt element-cheie introdus de IFRS 18 îl reprezintă indicatorii de performanță definiți de management (Management Performance Measures – MPMs). Aceștia vor trebui prezentați într-o notă dedicată, explicați și reconciliați cu cel mai relevant subtotal IFRS, aducând în situațiile financiare audited indicatori care până acum erau comunicați doar în afara acestora.

Ce companii sunt afectate în România?

În România, companiile listate la Bursa de Valori București sunt direct vizate, întrucât aplică IFRS pentru raportarea financiară. De asemenea, filialele grupurilor internaționale vor trebui să se alinieze noilor cerințe, în contextul în care clasificarea elementelor de venit și cheltuială, precum și definirea MPMs, sunt adesea stabilite la nivel de grup.

IFRS 18 va afecta și alte entități care întocmesc situații financiare IFRS pentru raportare către grup, atragerea de finanțare sau listări externe. Chiar dacă standardul nu este încă adoptat oficial de Uniunea Europeană, calendarul strâns și necesitatea prezentării informațiilor comparative fac esențială demararea pregătirilor din timp.

Cum se pot pregăti companiile?

Implementarea IFRS 18 este mai mult decât un exercițiu de prezentare contabilă și necesită o abordare structurată, cu implicarea mai multor funcții din organizație.

Un prim pas îl reprezintă analiza de impact, care vizează:

modul de clasificare a veniturilor și cheltuielilor în noile categorii;

redefinirea profitului operațional și impactul asupra KPI-urilor existente;

identificarea MPMs care vor trebui explicați și reconciliați.

Ulterior, companiile trebuie să își adapteze sistemele și procesele, inclusiv planul de conturi, sistemele ERP și fluxurile de raportare internă, pentru a susține noua structură impusă de standard.

În final, perioada comparativă va necesita o reconciliere clară între prezentarea conform IAS 1 și cea conform IFRS 18, ceea ce implică documentare riguroasă și o bună pregătire pentru auditul primelor situații financiare aplicabile.

Concluzii cheie pentru management

IFRS 18 nu schimbă rezultatul net, dar poate schimba semnificativ indicatorii cheie pe baza cărora este evaluată performanța companiei.

Profitul operațional devine un indicator reglementat, cu impact direct asupra comparabilității și comunicării cu investitorii.

Implementarea cu succes necesită implicarea timpurie a funcțiilor de financiar, IT și relații cu investitorii.

Anul 2026 reprezintă un moment-cheie pentru demararea unui proiect de evaluare a impactului și pregătirea tranziției.

O oportunitate, nu doar o obligație

Implementat corect, IFRS 18 nu este doar o cerință de conformitate, ci și o oportunitate de a îmbunătăți modul în care companiile își explică performanța financiară. Noua structură de raportare oferă o bază mai solidă pentru dialogul cu investitorii, crește credibilitatea indicatorilor de performanță și aliniază raportarea financiară la practicile internaționale.

Pentru multe organizații, IFRS 18 va fi un exercițiu de clarificare a modelului de business și a mesajului transmis pieței, un pas important spre o raportare mai coerentă și mai relevantă.

Articol semnat de Monica Movileanu, Partener PwC România și Dana Mihăilă, Director PwC România

