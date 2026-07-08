Ilie Bolojan, prima reacție după suspendarea conducerii PNL. „Ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales să ne decidem propria soartă”

Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat miercuri seară, într-o postare pe Facebook, că decizia Tribunalului Municipiului București, prin care au fost suspendate deciziile Congresului PNL din 21 iunie, este rezultatul faptului că liberalii au ales să-și decidă singuri propria soartă și să servească România.

Ilie Bolojan spune că decizia de suspendare a hotărârilor Congresului PNL va fi respectată, însă liberalii vor apăra în instanță, în continuare, deciziile luate pe 21 iunie.

„Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi”, a scris Bolojan.

El crede că cei 18 membri ai partidului care au contestat în instanță deciziile Congresului PNL nu au câștigat nimic de pe urma demersurilor lor.

„În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”, crede liderul partidului.

Bolojan a dat asigurări că liberalii nu vor renunța la calea pe care au decis să o urmeze.

„PNL este din nou puternic. Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”, a conchis Ilie Bolojan.

Noua conducere a PNL, suspendată din funcție de către tribunal

Tribunalul București a decis suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, decizii luate de noua conducere aleasă la Congres. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie.

În esență, instanța a suspendat modificările aduse statutului PNL, precum și alegerea noii conduceri a partidului.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă: 1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026; 2. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026; 3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026; 4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum și a actelor subsecvente”, se spune în decizia instanței.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.