Ilie Dumitrescu, despre revenirea lui Reghecampf la FCSB: „Cred că e mutarea perfectă”

Ilie Dumitrescu a comentat sosirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca celor de la FCSB, într-un moment dificil pentru echipa roș-albastră.

Fostul internațional a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă FCSB, necesitatea unor investiții, dar și despre timpul de care noul antrenor are nevoie pentru a redresa echipa aflată pe locul 10 în Superliga, cu 12 puncte după 10 etape.

„E foarte ok, e ok să aibă aspirațiile acestea, să te gândești că poți face asta (n.r. – FCSB să câștige titlul și să se califice în Liga Campionilor). Ai nevoie de investiții, suntem puțin în urmă față de zona asta cu bugetul. Nu vreau să mă gândesc ce buget are AEK Atena, care a scos-o pe Levski și Levski ne-a scos pe noi (n.r. – pe Universitatea Craiova).

Începutul acesta ezitant din campionat și eliminarea din Conference League a adus o presiune foarte mare. Când nu scoți 4 puncte, pierzi și cu 0-5, era clar că se întâmplă ceva. Pentru FCSB, e o lovitură. Nu știu dacă a mai pierdut în campionat cu 0-5.

Contează enorm (n.r. – revenirea lui Laurențiu Reghecampf), cunoaște societatea, clubul, are relații. Eu cred că e mutarea perfectă. E nevoie de timp și pentru Reghe pentru că e o echipă nouă, dar și să revină anumiți jucători din punct de vedere fizic.

Drăguș are nevoie de timp. FCSB are un lot foarte bun. E un mesaj către jucători și atacă zona mentală, e la FCSB, e o echipă care știm ce a făcut în ultimii ani, două titluri și calificări în Europa League”, a spus Dumitrescu, potrivit fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf a mai pregătit FCSB în două perioade, mai 2012 – mai 2014 și decembrie 2015 – mai 2017, și a cucerit patru trofee: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).