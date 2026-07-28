„Îmi pare rău, greșit”. Giganții tehnologici angajează iar, deoarece I.A. nu poate înlocui oamenii

De la Alphabet la Booz, Allen Hamilton și CSX , directorii admit că dezvoltarea inteligenței artificiale necesită, în cele din urmă, mai mulți lucrători, așa cum se subliniază într-un articol din Wall Street Journal, citat de presa elenă.

Timp de aproape doi ani, narațiunea dominantă în America corporatistă a fost că inteligența artificială ar reduce drastic nevoia de personal. Companiile mari au înghețat angajările sau chiar au efectuat concedieri masive și au investit miliarde de dolari în inteligența artificială, crezând că o mare parte din muncă va fi automatizată.

Astăzi, această narațiune începe să se schimbe. De la companii de tehnologie la transporturi, producție și apărare, tot mai multe companii anunță planuri de angajare, pe măsură ce își dau seama că inteligența artificială singură nu este suficientă pentru a susține creșterea.

Această schimbare nu înseamnă că IA a eșuat, ci mai degrabă arată că tranziția către un nou model productiv necesită oameni cu noi competențe, capabili să colaboreze cu instrumentele IA, în loc să fie înlocuiți de acestea.

De la concedieri, înapoi la angajări

În ultimele luni, mai multe companii mari au anunțat că intenționează să își mărească personalul, revizuindu-și poziția adoptată anterior.

Booz Allen Hamilton, unul dintre cei mai mari contractori ai guvernului american, a recunoscut că trebuie să accelereze angajările pe măsură ce crește cererea de personal de securitate. Compania își redusese forța de muncă cu aproape 10% în ultimul an, din cauza reducerilor de contracte federale, dar acum spune că situația s-a schimbat radical.

Alphabet a anunțat că va continua să angajeze în domenii de importanță strategică, cum ar fi inteligența artificială și cloud, în timp ce ServiceNow intenționează să își consolideze rețeaua comercială pentru a valorifica cererea în domenii precum securitatea cibernetică.

Schimbarea nu se limitează la industria tehnologică. Compania feroviară CSX a anunțat o creștere a personalului responsabil cu operațiunile feroviare pentru a satisface cererea tot mai mare, în timp ce Snap-on planifică, de asemenea, noi angajări pentru a-și susține creșterea.

IA nu înlocuiește, ci schimbă rolul oamenilor

În spatele acestei schimbări se află o evaluare mai realistă a inteligenței artificiale.

Multe companii au avut angajări limitate, în special în poziții de bază, crezând că aplicațiile de inteligență artificială ar putea acoperi o mare parte din sarcinile zilnice.

În practică, însă, au descoperit că productivitatea crește cel mai mult atunci când oamenii și sistemele de inteligență artificială funcționează complementar.

Sarah Franklin, CEO al platformei de resurse umane Lattice, observă că, chiar și atunci când o companie folosește „agenți” avansați de inteligență artificială pentru programare sau vânzări, are nevoie în continuare de ingineri software, agenți de vânzări și noi angajați care știu cum să utilizeze eficient aceste instrumente.

După cum relatează el, mulți angajatori își dau seama acum că lucrătorii mai tineri sunt mai familiari cu inteligența artificială, ceea ce îi face valoroși pentru transformarea digitală a afacerilor.

Piața muncii surprinde

Schimbarea se reflectă și în datele privind piața muncii din America.

După aproximativ 18 luni de restricții la nivelul administrației publice, concedierile sunt în scădere, în timp ce cererile noi de șomaj sunt la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.

În același timp, directorii de la Robert Half, una dintre cele mai mari companii de recrutare din SUA, constată că tot mai mulți clienți se întorc pe piață în căutarea de personal, estimând că impactul inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă se dovedește mai redus decât previziunile inițiale.

Incertitudinile încă persistă

În ciuda schimbărilor climatice, experții evită să vorbească despre o inversare definitivă a tendinței.

Profesorul emerit Paul Osterman de la MIT spune că nimeni nu poate prezice cu certitudine dacă inteligența artificială va duce în cele din urmă la mai multe sau mai puține locuri de muncă.

Tehnologia evoluează rapid, iar companiile sunt încă în căutarea modelului organizațional potrivit. Este probabil, observă el, ca presiunile pentru o mai mare flexibilitate, mai multe externalizări și mai puține posturi permanente să continue în unele industrii.

Totuși, imaginea care se conturează astăzi este semnificativ diferită de cea de acum un an. În loc de un viitor fără lucrători, marile companii par să se adapteze la o nouă realitate, în care inteligența artificială nu elimină munca umană, ci schimbă abilitățile necesare și modul în care oamenii și mașinile lucrează împreună.