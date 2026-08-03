Imigrantul care a fondat cea mai mare bancă din lume cu o simplă strângere de mână

La 13 ani a abandonat școala. La 31 de ani a fondat o bancă ce urma să devină cea mai mare bancă a lumii.

În 1904, a fondat Banca Italiei în San Francisco, o bancă pentru „băieții mici” – muncitori, imigranți, femei, fermieri, oameni fără economii, dar onești și integri. A analizat caracterul, nu conturile.

S-a născut pe 6 mai 1870, în San Jose, California, din părinți imigranți italieni care au sosit în America cu două bagaje mici dar cu o mare încredere în viitor.

Lucrurile nu sunt ușoare în „țara făgăduinței”. Așadar, Amadeo Peter Giannini are doar 13 ani când abandonează școala pentru a lucra într-o companie de produse agricole. La 19 ani, era deja partener.

Se căsătorește, devine independent financiar și renunță la afacere la 31 de ani pentru a se ocupa de ceva personal. Este hotărât să ofere finanțare celor care au cea mai mare nevoie.

Amadeo Peter .P. Giannini, șeful Bank of America. Credit line: JL / AP / Profimedia

O bancă pentru…cei mici

În 1904, a fondat Banca Italiei în San Francisco, o bancă pentru „băieții mici” – muncitori, imigranți, femei, fermieri, oameni fără economii, dar onești și integri. A analizat caracterul, nu conturile. Iar publicul a reacționat: în decurs de un an, depozitele au depășit 700.000 de dolari – o mică avere pentru acea vreme.

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În 1906, când un cutremur și un incendiu distrug orașul San Francisco, Giannini se comportă ca un erou. Ascunde aurul băncii sub gunoi și îl cară afară din oraș.

Împrumuturi printr-o strângere de mână

În timp ce celelalte bănci își țin seifurile sigilate, el improvizează un magazin cu o scândură deasupra a două butoaie. Oferă împrumuturi printr-o strângere de mână. Toată lumea le rambursează. Se bazează pe instinctele sale, iar instinctele sale spun: orașul va fi reconstruit.

Începând cu 1909, a început să cumpere bănci locale și să le transforme în sucursale. Modelul grupului bancar cu mai multe sucursale a fost inovator, radical – și de succes. În 1918, Banca Italiei a devenit prima bancă de stat cu sucursale în toată California.

Și s-a născut… Bank of America

În 1930 a fost redenumită Bank of America și a devenit în scurt timp cea mai mare bancă din lume, bazată pe active și împrumuturi.

Când izbucnește Marea Depresiune, el nu se retrage. Se luptă cu conservatorii care încearcă să impună politici restrictive și recâștigă controlul.

El susține agricultura, industria grea, cinematografia. Îi împrumută lui Walt Disney cele 2 milioane de care are nevoie pentru a termina „Albă ca Zăpada”.

El finanțează construcția Podului Golden Gate când nimeni altcineva nu îndrăznește. Îi sprijină pe Hewlett și Packard în primii lor pași pentru HP. Acordă împrumuturi companiei Fiat pentru a se pune pe picioare după război.

Să-i vezi pe alții reușind

Oamenii îl numesc cu afecțiune „AP”. Nu este doar un alt bancher – este omul care a umanizat activitatea bancară. Crede în tăria de caracter, nu în mărimea portofelului. Își creează asociați loiali, prieteni, fani. Își dorește să reușească, dar mai presus de toate, vrea să-i vadă pe alții reușind.

La 75 de ani, face ceva care demonstrează că pasiunea sa pentru oameni nu se oprește la finanțe. Donează o jumătate de milion de dolari pentru a înființa Fundația AP Giannini, cu scopul de a consolida cercetarea medicală și de a promova programe postdoctorale inovatoare. De atunci, peste 900 de cercetători au fost sprijiniți de fundația sa. Aceștia au studiat boli precum Parkinson, Alzheimer, autism, cancer de prostată și melanom – toate cu scopul de a transforma știința în tratamente.

Giannini moare pe 3 iunie 1949, la vârsta de 79 de ani. La înmormântarea sa, nu au venit doar celebrități. Au venit muncitori, imigranți, mici afaceriști. Cei care cândva au crezut în el, pentru că el a crezut mai întâi în ei.

Amadeo Peter Giannini nu a construit doar o bancă. El a creat o nouă idee despre ce înseamnă încrederea, progresul și perspectiva. Și această idee dăinuie – mult dincolo de timpul său.