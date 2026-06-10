În cel mai dificil an economic din ultimul deceniu, un brand de lux face afaceri record în centrul Bucureștiului

Afacerile mărcii Louis Vuitton din România nu cunosc criza, scrie site-ul Economica.

În 2025, singurul magazin Louis Vuitton din România, cel care se află la parterul hotelului Athenee Palace Intercontinental din centrul Bucureștiului, a realizat afaceri de aproape 139 de milioane de lei, circa 27,5 milioane de euro.

Suma reprezină o creștere de 16% față de anul anterior, potrivit datelor disponibile la Ministerul Finanțelor. Este chiar un record pentru ultimii 10 ani, adică din 2015 încoace.

Louis Vuitton este unul dintre puținele branduri de lux prezent în centrul Bucureștiului, oraș care nu are o stradă cu astfel de branduri precum marile orașe din Vest.

Nu daor cifra de afaceri a fost mai mare în 2025 față de 2024, ci și profitul, care a ajuns la 35 de milioane de lei, adică aproape 7 milioane de record. Firma are 20 de angajați.