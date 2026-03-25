În martie 2016, o bucureșteancă cerea înapoi 47,5 lei pe lună. 10 ani mai târziu, oamenii negociază ștergerea a zeci de mii de euro

Era luni dimineața, martie 2016, când Mariana R. a trimis o cerere Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) : voia înapoi un comision de 47,5 lei pe lună, perceput de bancă dintr-o eroare administrativă.

Nimeni nu știa atunci că acel dosar deschidea un precedent care urma să schimbe, subtil dar profund, modul în care România își gestionează conflictele financiare.

Zece ani mai târziu, peste 6.000 de negocieri au trecut prin filtrele CSALB. Suma cea mai mică disputată: câțiva lei. Cea mai mare: zeci de mii de euro șterși dintr-un credit ipotecar. Între aceste extreme se află, de fapt, o radiografie a felului în care românii s-au raportat la bănci — cu teamă, cu furie, cu ignoranță, și, treptat, cu o maturitate financiară pe care nimeni nu o anticipase.

Ca în fața unui judecător — cum arăta România bancară în 2016

Dosarul numărul unu al CSALB ar putea părea banal: 47,5 lei pe lună, un comision de administrare pe care banca îl menținuse în contract, deși legea — OUG 50/2010 — spunea altceva. Conciliatoarea Mihaela Budișteanu a primit cazul. Hotărârea: banca restituie 50% din sumele percepute din 2010 și reduce comisionul la 2 lei/lună.

Dosarul doi a venit imediat după. Valentin N. cerea 2.664 de euro — comisionul de monitorizare al unui credit ipotecar din 2006. A primit toți banii înapoi.

„Observ două modificări principale în cei zece ani de conciliere în cadrul CSALB: în prezent vin tot mai multe cereri formulate de avocați, iar atitudinea băncilor s-a schimbat în bine față de perioada de început. Putem vorbi de un nou trend în care avocații își îndrumă clienții să caute o înțelegere amiabilă cu banca, înainte de chemarea în judecată. Și, de cele mai multe ori, nu se mai ajunge în fața unui judecător, deoarece părțile acceptă în majoritatea cazurilor soluțiile propuse de noi, conciliatorii CSALB. Avantajele față de instanță sunt importante: concilierile au puterea unei hotărâri judecătorești, procedura amiabilă durează doar câteva zile și este gratuită pentru consumatori”, spune Mihaela Budișteanu, conciliatoare din primul dosar. Băncile nu mai vin la CSALB să se apere, ci să ofere soluții.

Anatomia unei negocieri reușite: familia din București și 60.000 de lei

Marian Vlad are 44 de ani și un credit contractat în 2014, când s-a mutat la București cu familia — mutare dictată de problemele medicale ale unui copil care necesită tratament continuu. Nu a întârziat niciodată la plată. Dar cheltuielile s-au acumulat, iar rata de 500 de lei pe lună a început să apese tot mai greu.

În 2025, a apelat la CSALB. Trei săptămâni mai târziu — numai telefon și e-mail, fără drumuri, fără dosar de tribunal — banca a șters 60.000 de lei din soldul rămas și i-a înjumătățit rata.

Soluția oferită în cadrul CSALB a fost ca un nou început — spune el. Povestea sa nu este singulară. Ioana Rusu, 45 de ani, a apelat la Centru în 2022, când ROBOR-ul îi înghițea bugetul familiei cu doi copii mici. Banca i-a șters peste 20.000 de euro din soldul ipotecarului — echivalentul a zece ani de rate. Cu economiile rezultate, și-a lichidat și creditul pentru mașină.

„Parcă ne-a întinerit cu 10 ani”, spune Ioana Rusu. Metafora e la fel de revelatoare ca cifrele.

De la comisioane la credite restructurate: cum s-a maturizat România financiară

Valentin Cocean, conciliatorul dosarului doi, vede o schimbare de profunzime în acești zece ani. La început, românii veneau convinși că orice comision din contract era abuziv și trebuia eliminat. Azi, consumatorii sunt mai nuanțați. Știu ce vor. Nu mai vin în pragul colapsului financiar — vin să anticipeze probleme, să renegocieze preventiv, uneori chiar să clarifice aspecte de principiu.

Un alt semnal al maturizării: avocații. Dacă în 2016 consumatorii ajungeau la CSALB singuri, cu cereri scrise ca niște scrisori de protest, acum vin tot mai frecvent cu reprezentanți juridici — nu pentru a escalada conflictul, ci pentru a-l rezolva mai rapid. Putem vorbi de un nou trend în care avocații își îndrumă clienții să caute o înțelegere amiabilă cu banca, înainte de chemarea în judecată — observă Budișteanu.

Procedura însăși s-a simplificat. Termenul mediu de soluționare a coborât sub două săptămâni — față de 90 de zile cât recomandă cadrul legal. În primul trimestru din 2026, CSALB se îndreaptă spre depășirea a 900 de cereri înregistrate, dintre care aproximativ 35 de dosare au migrat din instanțele de judecată spre masa negocierii.

Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naționale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB, privește retrospectiv, admițând că are și o dezamăgire: aceea că modelul nu a fost replicat. Utilitățile, telecomunicațiile, transporturile — domenii unde conflictele dintre consumatori și companii sunt la fel de frecvente și la fel de asimetrice — nu au un CSALB al lor. Consumatorul român care are o dispută cu operatorul de telefonie mobilă sau cu furnizorul de energie nu are, în 2026, o alternativă la instanță.

Ce rămâne după zece ani

Românii au învățat că pot negocia cu băncile. Că nu sunt obligați să accepte primul nu. Că există un spațiu de dialog în care echitatea poate cântări mai mult decât paragraful de contract. Băncile, la rândul lor, au învățat că venirea la masa negocierii nu înseamnă capitulare — ci uneori, prevenirea unor pierderi mult mai mari în instanță.

Mariana R. a cerut 47,5 lei. A primit jumătate, plus un comision redus pentru viitor. Pare puțin. Dar în acea tranzacție modestă s-a stabilit un principiu: în România, consumatorul are dreptul să ceară. Și uneori, i se și răspunde.