În plină criză a prețului carburanților, ANPC amendează benzinăriile pentru trotuarele murdare și lipsa afișării alergenilor din sandvișuri

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a derulat un control în benzinării pentru a verifica dacă prețurile practicate de companiile petroliere sunt corecte, în contextul în care acestea au crescut aproape în fiecare zi în ultimele două săptămâni. ANPC nu spune ce concluzii a tras cu privire la prețul carburanților, însă precizează că a amendat benzinăriile cu 1,5 milioane de lei pentru nereguli precum lipsa afișării prețului la loc vizibil, lipsa informării privind alergenii din alimente, paviment neigienizat sau comercializarea de fructe și legume stricate.

„Piața carburanților, verificată de ANPC în baza prevederilor legale privind protecția consumatorilor. ANPC reiterează poziția comunicată la începutul lunii martie, emisă în baza prevederilor articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, cu completările aduse prin Ordonanța de urgență nr. 84/2022. Potrivit cadrului legal aplicabil, în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, ANPC poate interveni pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ”, se arată într-un comunicat al ANPC.

În aceste condiții, reprezentanții instituției spun că sunt strict interzise practicile care afectează consumatorul, precum:

practicarea unor prețuri nejustificat de mari;

limitarea nejustificată a producției sau a vânzărilor;

acumularea și revânzarea produselor la prețuri crescute nejustificat.

„Cu toate acestea, respectând competențele conferite de lege în domeniul protecției consumatorilor, ANPC s-a autosesizat în mod responsabil și a derulat, la 05.03.2026, un control la stațiile de distribuție a carburanților, în deplină conformitate cu cadrul legal existent”, mai spune ANPC.

Ce nereguli a găsit ANPC în benzinării

Controalele au vizat patru categorii principale, în cadrul cărora au fost identificate următoarele neconformități:

Carburanți și produse conexe:

Neafișarea prețului carburantului la loc vizibil / la pompă;

Totemuri de informare a prețurilor nefuncționale;

Lipsa informațiilor privind caracteristicile combustibililor comercializați (ex. procent etanol);

Afișarea unor afirmații comerciale nejustificate (ex. „garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România”).

Documentație privind calitatea carburanților incompletă sau inaccesibilă;

Scurgeri de combustibil, pistoale defecte și paviment neigienizat.

Produse alimentare:

Lipsa traducerii complete a etichetelor în limba română;

Produse cu data durabilității minimale depășită sau ambalaje deteriorate;

Fructe și legume depreciate sau cu mucegai;

Neafișarea corectă a prețurilor sau a prețului pe unitatea de măsură;

Depozitare necorespunzătoare și vitrine frigorifice neigienizate.

Servicii alimentare (fast-food / alimentație publică):

Lipsa informării privind alergenii;

Etichetare incorectă a produselor;

Nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru produse și materii prime;

Agregate frigorifice, cuptoare și ustensile neigienizate;

Proceduri nesigure în zona de preparare a alimentelor.

Produse nealimentare:

Lipsa traducerii și a marcajelor de conformitate (CE) sau a declarațiilor de conformitate;

Produse cu termenul de valabilitate depășit;

Lipsa avertismentelor sau a indicării vârstei minime (ex. jucării);

Depozitare necorespunzătoare;

Butelii GPL neconforme sau deteriorate.

Au fost aplicate 359 sancțiuni contravenționale, dintre care 114 avertismente și 245 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,49 milioane lei.

Au fost oprite de la comercializare definitiv produse în valoare de 45.248 lei și temporar produse în valoare de 10.896 lei.

Totodată, au fost dispuse 7 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor.

„ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor și apreciază încrederea pe care aceștia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuțiilor legale, pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor”, a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.