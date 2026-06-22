În premieră la Cluj: un stimulator medular i-a eliminat complet durerile chinuitoare care nu o mai lăsau să doarmă

Pare aproape de necrezut cum, după ani întregi de dureri din ce în ce mai puternice, care nu mai răspundeau la niciun tratament cunoscut, și după nenumărate vizite la medici de mai multe specialități, Oana Anghel, de 45 de ani, din Cluj-Napoca, trăiește astăzi fără dureri, doarme neîntrerupt noaptea și, în plus, nu mai are probleme cu tensiunea arterială. Totul pentru că a întâlnit o echipă de specialiști dedicați, coordonată de medicul neurolog Zoltan Major. Acesta i-a propus montarea, în premieră în Cluj-Napoca, a unui stimulator medular, o procedură de neurochirurgie funcțională care i-a înlăturat complet durerea. Intervenția a avut loc la Spitalul MedLife Humanitas și a fost efectuată de neurochirurgii Tiberiu și Sergiu Maior, în cadrul unui proiect inițiat de Asociația Nexus Medical.

„Nu-mi vine să cred că nu mai am dureri deloc. Mă pun seara în pat și mă trezesc tocmai dimineața“, povestește pacienta, la câteva săptămâni după intervenție. Pentru un om care ajunsese să doarmă doar două-trei ore legate pe noapte și să caute fără succes o poziție în care spatele să nu doară, o noapte întreagă de somn a devenit cel mai clar semn că viața se poate schimba.

Când durerea nu mai e doar un simptom, ci o boală în sine

Oana Anghel a suferit, cu mulți ani în urmă, un accident soldat cu o fractură la nivelul vertebrei L1, cu afectarea măduvei spinării. A urmat o perioadă lungă de recuperare, mai multe intervenții chirurgicale în urma cărora mobilitatea a rămas limitată. După ce inițial se deplasa în scaun rulant, cu multă ambiție și recuperare, în timp a reușit să meargă, chiar dacă greu, sprijinită, cu baston sau cu ajutor, deși sensibilitatea la nivelul picioarelor, de la gleznă în jos, a rămas afectată.

Însă cea mai grea povară nu era dificultatea de a merge, ci durerea care, în timp, a devenit tot mai intensă. În primii ani, spune ea, durerile erau suportabile. Apoi, în ultimii ani, au început să se agraveze. Medicamentele nu mai făceau față sau nu mai puteau fi tolerate. Tratamentele pe cale orală îi provocau reacții adverse și probleme digestive, iar soluțiile temporare nu reușeau decât să amâne suferința. „Ajunsesem ca, imediat ce auzeam de un medic bun, mă ajutau fetele mele să ajung la el“, povestește ea.

Așa a ajuns, în cele din urmă, spre sfârșitul anului 2025, la dr. Zoltan Major, medic neurolog cu experiență în terapia durerii. Inițial, medicul a încercat varianta medicamentoasă, însă organismul pacientei nu a tolerat tratamentul. Ea nu a revenit la control, convinsă că nu mai există o soluție reală pentru ea. „Mă consolasem cu gândul că asta e viața mea de aici încolo, cu multă durere, cu nopți nedormite și stări de depresie“, spune ea.

Medicul nu a lăsat însă cazul să se piardă. A sunat-o câteva luni mai târziu și i-a propus o variantă pe care o considera potrivită pentru situația ei, care însă nu mai fusese aplicată în Cluj-Napoca: stimularea medulară.

Ce este „failed back syndrome“

Din punct de vedere medical, cazul era unul complex. Dr. Zoltan Major explică faptul că pacienta rămăsese cu dureri cronice de cauză neuropatică, adică dureri generate de afectarea sistemului nervos, nu era vorba despre o leziune care ar mai fi putut fi corectată chirurgical în mod clasic.

În urma traumatismului și a intervențiilor repetate, la nivelul măduvei și al rădăcinilor nervoase se produsese o reorganizare a țesuturilor și o inflamație cronică, mecanisme care pot întreține durerea chiar și atunci când nu mai există o soluție chirurgicală de „reparare“ a cauzei inițiale.

„Durerea era invalidantă. Nu putea, de fapt, să își desfășoare activitățile zilnice normale“, explică dr. Zoltan Major. În astfel de situații, durerea nu mai este doar un semnal de alarmă al corpului, ci devine ea însăși o problemă medicală majoră, care trebuie tratată ca atare.

Dr. Sergiu Maior, medicul neurochirurg care a implantat dispozitivul, descrie diagnosticul pacientei ca fiind un „failed back syndrome”, adică o situație în care pacientul rămâne cu dureri persistente după intervenții la nivelul coloanei, iar modificările existente nu mai pot fi corectate printr-o nouă operație clasică.

În astfel de cazuri, rolul neurologului este esențial, subliniază chirurgul. Medicul neurolog este cel care urmărește pacientul, epuizează opțiunile de tratament medicamentos și stabilește momentul în care o terapie de tipul stimulării medulare devine justificată.

Cum ajunge durerea cronică să afecteze somnul, starea de spirit și tensiunea arterială

Să nu poți să mergi bine este tolerabil, spune Oana Anghel. Pentru unele activități care presupun folosirea pedalelor, cum este cusutul la mașină, a găsit soluții: a montat o manetă specială ca să nu mai fie nevoită să-și folosească picioarele. Însă pentru durerile cronice și chinuitoare rămăsese fără speranță: niciun tratament nu mai dădea rezultate. Noaptea era cea mai grea. Se așeza pe o parte, pentru că nu putea dormi pe spate, însă amorțea și nu se mai putea întoarce fără să se ridice. Căuta o poziție în care să nu o doară, nu o găsea, iar somnul era mereu întrerupt, noapte de noapte. Uneori, spune ea, ajunsese să își dorească „să fie două-trei zile legate și numai o noapte“, atât de greu devenise momentul somnului.

Lipsa somnului i-a schimbat și felul de a fi. Era obosită, iritabilă, plângea ușor, se supăra din orice. Nu pentru că voia, spune ea, ci pentru că nu mai putea controla starea de epuizare. Blocajele de durere, momentele în care nu se mai putea mișca îi alimentau frica de a nu ajunge din nou în scaun rulant, complet dependentă de cineva.

În paralel, mersul devenise tot mai dificil. O deplasare scurtă cu bastonul, chiar și în jurul blocului, era urmată de nevoia de a se așeza. Simțea că nu mai are putere în picioare, iar durerea amplifica deficitul motor deja existent.

Unul dintre cele mai importante efecte ale durerii cronice, în cazul Oanei Anghel, a fost asupra tensiunii arteriale. În ultimul an înainte de intervenție, ajunsese să ia mai multe medicamente pentru inimă și pentru tensiunea arterială foarte mare.

Pacienta fusese investigată cardiologic, inclusiv prin CT coronarian, pentru a se evidenția o eventuală problemă la nivelul vaselor de sânge. Rezultatul nu explica valorile crescute ale tensiunii. În acest context, medicul cardiolog luase în calcul legătura cu durerea cronică și cu lipsa de odihnă.

După prima etapă a intervenției, schimbarea a fost vizibilă. Între cele două proceduri, tensiunea nu a mai crescut peste 120-130 mmHg, povestește pacienta. La controlul cardiologic, avea 110 cu 80 mmHg, iar medicul i-a redus tratamentul, scoțând patru dintre medicamentele pe care le lua anterior.

Explicația este una medicală, spune dr. Zoltan Major: „durerea persistentă întreține o hiperactivitate simpatică, adică o stare de activare permanentă a sistemului nervos responsabil de reacțiile de tip stres. Când durerea este prezentă non-stop, corpul rămâne într-o stare de alertă, iar acest lucru poate influența inclusiv valorile tensionale“. În plus, în cazul pacientei, medicii iau în calcul și o componentă vegetativă legată de afectarea măduvei spinării.

Dr. Sergiu Maior confirmă că, pe lângă dispariția durerii, echipa a observat și ameliorări la care nu se aștepta în aceeași măsură: mersul s-a îmbunătățit, deficitul motor s-a redus parțial, iar tensiunea arterială a scăzut.

Cum funcționează stimulatorul medular

Stimulatorul medular este un dispozitiv care acționează asupra modului în care este transmisă durerea. Procedura presupune introducerea unei mici benzi cu electrozi lângă măduva spinării, într-o zonă situată deasupra regiunii afectate. Prin stimulare electrică, dispozitivul modulează semnalele nervoase astfel încât impulsurile dureroase să nu mai fie percepute la fel de creier. „Prin acești electrozi putem stimula anumite zone ale măduvei spinării, astfel încât să anulăm semnalele dureroase“, explică dr. Sergiu Maior.

Intervenția se face în două etape. În prima etapă, se montează banda cu electrozi și se conectează la un dispozitiv extern de test. Pacientul merge acasă cu acest sistem temporar, iar în următoarele zile se fac reglaje pentru a vedea ce tip de stimulare controlează cel mai bine durerea. Această perioadă este importantă și pentru a confirma că efectul nu este doar placebo, de moment.

După aproximativ două săptămâni, dacă rezultatul este bun, urmează a doua intervenție, în care dispozitivul final este implantat sub piele. În cazul pacientei, generatorul a fost montat în zona lombară stângă. Bateria poate funcționa în jur de zece ani, iar parametrii pot fi ajustați ulterior, prin conectare la o tabletă, în funcție de nevoile pacientei.

O premieră pentru Cluj-Napoca

Intervenția nu este o premieră absolută pentru România, unde stimularea medulară există și este inclusă într-un program național, însă accesul rămâne limitat. Pentru Cluj-Napoca, cazul marchează prima intervenție de neurochirurgie funcțională de acest tip.

Dr. Zoltan Major spune că demersurile pentru dezvoltarea acestui domeniu la Cluj au început cu mai bine de doi ani în urmă, prin formare profesională, colaborări și susținerea unor parteneri care au făcut posibil primul caz. Medicul subliniază că scopul a fost să demonstreze că astfel de intervenții pot fi realizate și la Cluj, în condiții de siguranță, de o echipă pregătită.

La prima intervenție, echipa a fost supravegheată de prof. dr. Erőss Loránd, vicepreședintele Societății Europene de Neurochirurgie Funcțională, tocmai pentru ca toate etapele să decurgă în cele mai bune condiții. Serviciile medicale au fost realizate pro bono de medicii implicați, iar dispozitivul a fost finanțat prin sponsorizare, costul său fiind unul ridicat pentru mulți pacienți. „La acest proiect au fost niște contributori foarte importanți, care au înțeles ideea și ne-au sprijinit, și anume, pe de o parte compania Alconor, pe de altă parte, Norstal. Suportul tehnic a fost asigurat de Abbott, respectiv operația în sine a fost făcută posibilă de Transavia. Prin acest cadru creat de Asociația Nexus Medical, cu colaborarea 100% a MedLife, am ajuns să facem prima operație de neurochirurgie funcțională în Cluj“, a explicat dr. Zoltan Major.

Mersul s-a îmbunătățit

Rezultatul, în cazul Oanei Anghel, a fost spectaculos. Durerea a dispărut complet, somnul s-a normalizat, tensiunea s-a redus, picioarele nu i se mai umflă ca înainte, ba chiar și mersul s-a îmbunătățit. La scurt timp după procedură, a reușit să se plimbe printr-un mall fără să simtă nevoia imediată de a se așeza, lucru care înainte ar fi fost greu de imaginat.

„Bucuria mare e că nu mai sunt durerile. N-am cuvinte la adresa echipei de medici, de la implicare, la comportament și apropiere față de pacient“, spune ea. Pentru medici, cazul arată cât de mult poate schimba controlul durerii cronice viața unui pacient. Nu toate cazurile răspund la fel, atrage atenția dr. Zoltan Major, însă pentru pacienții potriviți, stimularea medulară poate schimba viața în bine într-un mod neașteptat.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiunea Facem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe https://www.medlife.ro/.

Articol susținut de MedLife