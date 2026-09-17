Încă o jucătoare de tenis rusă își schimbă cetățenia. Ce țară va reprezenta Anna Blinkova

Anna Blinkova, care a obţinut recent cetăţenia franceză şi ocupă locul 94 în clasamentul mondial, este acum doua jucătoare a Franţei în top 100 WTA.

După Varvara Gracheva în 2023, o altă jucătoare rusă de tenis va reprezenta Franţa în competiţii, scrie joi News.ro. Este vorba despre Anna Blinkova.

Născută la Moscova, Blinkova locuieşte de mai mulţi ani la Cannes, în apropierea Elite Tennis Center. Vorbeşte fluent limba franceză.

Prin urmare, Diane Parry nu mai este oficial singura jucătoare franceză din top 100, Blinkova devenind automat numărul 2 al Franţei.

Blinkova a câştigat Transylvania Open în 2022

Cu locul 34 cea mai bună clasare, în 2023, Blinkova nu va putea însă reprezenta Franţa la Cupa Billie Jean King din luna noiembrie a acestui an, împotriva Australiei. Motivul: ea a reprezentat deja Rusia într-un meci din cadrul acestei competiţii în 2020, la dublu, alături de Anna Kalinskaya.

Anna Blinkova a câştigat turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, în 2022. Ea mai are în palmares un trofeu la simplu, Jiujiang 2025.