Încă o româncă eliminată în primul tur la Wimbledon

Irina Begu, locul 173 WTA, a fost eliminată, marţi, în primul tur al tabloului de simplu feminin de la Wimbledon.

Begu a fost învinsă de Katie Swan (Marea Britanie), locul 196 WTA şi beneficiară de wild card, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră şi 23 de minute.

Ruse și Cîrstea joacă și ele astăzi

Marţi joacă în primul tur la Wimbledon şi Gabriela Ruse, locul 71 WTA, cu sportiva americană Caty McNally, 50 WTA, şi Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 17, cu Sara Bejlek (Cehia), 45 WTA.

Luni, a fost eliminată în primul tur Jaqueline Cristian, locul 37 WTA. Ea a fost învinsă de americanca Iva Jovic, numărul 16 mondial şi favorită 16, scor 7-6 (1), 6-0.

Sportivele eliminate în primul tur primesc câte 80.000 de lire sterline şi 10 puncte WTA.