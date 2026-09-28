Încă un antrenor străin în România: „Limba oficială va fi engleza”

Oțelul Galați are un nou antrenor principal. După ce echipa din SuperLiga s-a despărțit de croatul Stjepan Tomas, portughezul Rui Duarte (48 de ani) a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.

Fost fundaș, Duarte a evoluat aproape două decenii la cluburi precum Belenenses, Naval, Leixões, Estrela da Amadora, Olhanense și Farense, bifând 162 de apariții în prima ligă a Portugaliei.

Cariera de antrenor a început-o în 2015, la Farense, iar ulterior a mai pregătit Casa Pia, Trofense, Marítimo și SC Braga, la care a lucrat cu formațiile U23 și U19 și a fost, în 2024, antrenor interimar al primei echipe. În 2025 a făcut pasul către Brazilia, la Athletic Club, scrie ascotelul.ro.

Oțelul, care a pierdut ultimele trei meciuri disputate în SuperLiga, ocupă locul 14 după 10 etape, cu 10 puncte. După pauza cauzată de meciurile României din Liga Națiunilor, echipa gălățeană va întâlni FCSB, în deplasare, pe 10 octombrie, de la ora 21:30.

Noul staff tehnic al Oțelului

Duarte nu vine singur la Galați. Noul tehnician al Oțelului va fi însoțit de mai mulți colaboratori cu care a mai lucrat în carieră. Stafful este completat de Cristian Moldovan, antrenor de portari care a mai lucrat pentru CFR Cluj și Sepsi OSK.

Rui Duarte – antrenor principal

Neca – antrenor secund

Frederico Carmo – preparator fizic

Mauro Bastos – antrenor de faze fixe și analist video

Cristian Moldovan – antrenor de portari

Rui Duarte: „Vrem să formăm o echipă competitivă”

La sosirea în România, Rui Duarte a vorbit despre obiectivele sale la Oțelul. Noul antrenor consideră că faptul că în lot există mai mulți jucători vorbitori de portugheză poate ajuta la implementarea rapidă a principiilor sale de joc. Duarte a precizat însă că limba oficială de comunicare în cadrul echipei va fi engleza.

„Sunt foarte bucuros să fiu aici și să încep această nouă provocare la Oțelul. Știu că este un club cu o identitate puternică, cu suporteri pasionați și cu o istorie importantă în fotbalul românesc. Vin la Galați împreună cu staff-ul meu cu foarte multă energie și cu dorința de a munci.

Avem nevoie să cunoaștem cât mai repede echipa, jucătorii și campionatul, iar apoi să construim împreună. Ne va fi de ajutor faptul că în vestiar sunt mulți vorbitori de portugheză, astfel vom reuși să implementăm cât mai repede filosofia noastră de joc, dar limba oficială va fi engleza.

Știu că Oțelul este un club care cere multă muncă, caracter și implicare. Acestea sunt și valorile în care credem noi. Vrem să formăm o echipă competitivă care să lupte pentru fiecare punct și care să îi facă pe suporteri să fie mândri de ea. Le transmit suporterilor că vom da totul pentru Oțelul și că avem nevoie de sprijinul lor. Împreună putem face lucruri frumoase la Galați”, a spus Duarte.

Rui Duarte este al patrulea antrenor portughez din SuperLiga, după Nuno Campos (Dinamo), Filipe Coelho (Universitatea Craiova) și Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești). Și Universitatea Cluj este pregătită de un străin, italianul Cristiano Bergodi.