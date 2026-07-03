Incendiile forestiere fac ravagii în Portugalia. Țara activează mecanismul european de protecție civilă

Lovită de un val intens de caniculă, Portugalia decis să activeze mecanismul european de protecție civilă, precum și acordurile sale bilaterale cu Spania și cu Maroc pentru a obține întăriri în lupta cu mai multe incendii forestiere.

„Am decis, în acest stadiu, să activăm mecanismul european de protecție civilă, precum și acordurile bilaterale cu Spania și cu Maroc. Nu pentru că abilitățile noastre ar fi epuizate deja, ci pentru că, în situația actuală, ansamblul teritoriului nostru este expus unui risc foarte ridicat”, a declarat vineri prim-ministrul Luis Montenegro, la încheierea unei ședințe de guvern, transmit AFP și Agerpres.

Un incendiu forestier care face ravagii de miercuri noapte în nordul Portugaliei s-a soldat cu patru răniți în cea de-a treia zi a unui intens val de caniculă.

„Sunt trei pompieri răniți ușor și un civil rănit grav, cu arsuri”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Autorității naționale pentru protecție civilă.

Incendiul, declarat la primele ore ale zilei de joi în comuna Vouzela, districtul Viseu, a mobilizat vineri circa o mie de pompieri, asistați de circa 300 de vehicule și de opt aeronave sau elicoptere.

Alte patru focare de o amploare mai mică au fost combătute de cel puțin o sută de pompieri fiecare.

El incendio de Vouzela, en el centro de Portugal, ya ha arrasado más de 7 mil hectáreas. Mil bomberos y 13 medios aéreos trabajan en la zona, pero no dan abasto.



¡Comienza #AquílaTierra con la actualidad de los incendios que más nos preocupan a estas horas! pic.twitter.com/jkECPTHOQZ — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) July 3, 2026

Din cauza condițiilor meteo „foarte calde și aride”, cu temperaturi care pot ajunge la 44 de grade pe alocuri, agenția meteorologică portugheză a plasat sub alertă roșie 12 dintre cele 18 districte de pe teritoriul continental portughez. Acest nivel maxim de alertă va fi menținut sâmbătă și duminică în câteva zeci de regiuni.

Lovită în fiecare vară de incendii de pădure, Portugalia a rămas marcată de incendiile mortale care au făcut peste 100 de victime în 2017.