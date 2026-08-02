Incendiu devastator pe un feribot din Indonezia. Cel puțin cinci oameni morți. Alți zeci sunt dispăruți

Cel puțin cinci oameni au fost găsiți morți și alți 41 sunt căutați, după un incendiu la bordul unui feribot în largul insulei Madura, Indonezia. Feribotul transporta în total 271 de persoane, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de BBC.

Feribotul făcea o cursă între Surabaya, al doilea oraş ca mărime în Indonezia din provincia Java Orientală, şi Makassar, în provincia Sulawesi de Sud, atunci când căpitanul a anunţat că nava a luat foc, a anunțat Basarnas, Agenția Națională de Căutare și Salvare.

Imagini dramatice, publicate pe rețelele de socializare, au arătat feribotul învăluit într-un nor de fum negru și dens. Mulți oameni au sărit în apă pentru a se salva.

Alte imagini au arătat un număr mare de persoane purtând veste de salvare, aflate la bordul a ceea ce pare a fi o barcă de salvare.

Kondisi sesaat sebelum para penumpang kapal KM mutiara Sentosa lompat kelaut https://t.co/8sZ6hPRROX pic.twitter.com/82fVxHPY2e — Sumatera Adil & Federal (@indepenSumatera) August 2, 2026

Potrivit Reuters, care citează agenţia de salvare, 225 de pasageri au fost salvaţi. O operaţiune de căutare şi salvare este încă în desfăşurare.

Pentru moment nu e clar de ce a luat foc feribotul.