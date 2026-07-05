Incendiu pe Podul Brooklyn din New York în timpul spectacolului de artificii de 4 iulie

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară pe Podul Brooklyn din New York în timpul spectacolului de artificii organizat de oraș cu ocazia Zilei Independenţei SUA. Flăcările s-au extins rapid și au provocat un nor de fum înainte ca pompierii să intervină, relatează AP.

Podul, care leagă Manhattan si Brooklyn, fusese închis traficului pe durata spectacolului de articificii, iar în urma incendiului nu s-au înregistrat victime.

Pompierii au intervenit la fața locului cu puțin înainte de ora locală 22:00. Pentru stingerea incendiului au fost folosite două autospeciale de pompieri, a anunțat departamentul de pompieri al orașului.

Astfel de incendii nu sunt neașteptate, a spus un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri, precizând că acesta este motivul pentru care autoritățile mențin mulțimea la distanță în timpul focurilor de artificii.

THE BROOKLYN BRIG IS ON FIRE🔥 pic.twitter.com/MGrI9rcufO — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) July 5, 2026

Spectacolul a fost început mai devreme din cauza amenințării vremii severe, care a dus la anularea și amânarea altor sărbători de-a lungul Coastei de Est. Printre acestea se numără și Washingtonul, unde furtuna a determinat evacuarea spectatorilor de pe National Mall.