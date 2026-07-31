Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Un bărbat, găsit mort de pompieri

Un incendiu a cuprins, în noaptea de joi spre vineri, chiliile şi mai multe anexe ale Mănăstirii Bisericani. În una dintre camerele mistuite de flăcări, pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.

„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o clădire de aproximativ 400 de metri pătraţi (spaţii de cazare, arhiva mănăstirii, cantina şi spaţii de depozitare). Din păcate, în interiorul unei camere a clădirii, pompierii au găsit o persoană carbonizată”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Clarisa Jinga, citată de Agerpres.

Mănăstirea a fost lovită de o altă tragedie, în urmă cu două săptămâni, atunci când stareţul Serafim Mihali a murit la vârsta de 63 de ani, în urma unui infarct, potrivit Agerpres.