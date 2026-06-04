Industria invizibilă a scurgerii de capital din China: Modalitățile ingenioase prin care chinezii „trec” de măsurile stricte

Industria invizibilă a scurgerii de capital din China: Cinci modalități ingenioase prin care chinezii „trec” de măsurile stricte

Beijingul permite o limită anuală a cumpărării de valută de până la 50.000 de dolari de persoană, cu scopul de a reduce inegalitățile sociale și de a asigura stabilitatea financiară

Intensificarea sistematică a supravegherii statului și represiunile specifice asupra rețelelor ilegale sau a brokerilor străini protejează eficient economia internă.

Însă acumularea rapidă de avere a alimentat o vastă industrie ilicită care vizează eludarea controalelor de capital. Deși adevărata amploare a scurgerilor ilicite de capital este imposibil de cuantificat, documentele instanțelor, declarațiile de reglementare și interviurile cu personalități din industrie indică existența unor rețele extinse care mută miliarde de dolari în străinătate în fiecare an, scrie presa greacă.

Iată câteva dintre cele mai comune moduri prin care rezidenții chinezi ocolesc regulile guvernamentale stricte privind transferul de bani în afara țării.

Contrabandă cu numerar

Din punct de vedere istoric, una dintre cele mai ușoare modalități de a eluda controalele de capital impuse de China era transportul fizic de numerar. Banii erau adesea ascunși în valize, vehicule și nave care se îndreptau spre Hong Kong sau Macao.

Aplicarea mai strictă a legii a făcut ca practica să fie mai periculoasă și mai puțin eficientă în comparație cu alte metode, deși fenomenul continuă.

În 2024, autoritățile din Hong Kong au arestat o femeie în vârstă de 62 de ani la punctul de trecere a frontierei Lok Ma Chau, după ce au descoperit bancnote nedeclarate în valoare de aproximativ 330.000 de dolari Hong Kong (42.000 de dolari americani) ascunse într-o vestă special confecționată.

Metoda „ștrumfing”

Metoda implică recrutarea unor persoane din China care nu și-au epuizat cota anuală de 50.000 de dolari în valută. Prin punerea în comun a cotelor a zeci de persoane, brokerii pot transfera bani în străinătate printr-o serie de transferuri bancare aparent legitime.

Anchetele guvernamentale arată că practica este dusă la scară largă. Într-un caz, un bărbat a recrutat 102 persoane, facilitând transferul a aproximativ 6,8 milioane de dolari canadieni (5 milioane de dolari) în străinătate în 2020.

Ați auzit de hawala?

O modalitate populară de a transfera bani din China este prin intermediul băncilor ilegale, care operează un sistem informal de transfer de capital cunoscut pe plan internațional sub numele de hawala.

De obicei, persoana în cauză dă bani unui intermediar local. Membrii rețelei aranjează depunerea unei sume echivalente într-un cont controlat de persoana aflată în străinătate .

Facturi umflate sau înșelătoare

O altă metodă comună implică manipularea contractelor de import. Această practică se bazează pe creșterea artificială a valorii bunurilor importate, furnizorul străin fiind de acord să canalizeze fondurile excedentare într-un cont separat al părții interesate, în afara țării.

În unele cazuri, tranzacțiile sunt complet virtuale.

Există adesea semne evidente că o tranzacție nu este autentică. Bunurile de mare valoare, cum ar fi diamantele, smaraldele și electronicele, sunt o strategie comună pentru tranzacțiile virtuale. Alte semne de avertizare includ un număr neobișnuit de mare de plăți către același furnizor din conturi independente.

Piețele „maimuțelor”

Metoda este utilizată atunci când o persoană fizică achiziționează bunuri scumpe de la un comerciant străin folosind un card bancar chinezesc. Achiziția este apoi practic anulată, dar comerciantul nu rambursează banii pe cardul cumpărătorului. În schimb, îi înmânează cumpărătorului suma echivalentă în numerar sau o depune în propriul cont din străinătate, permițând astfel fondurilor să iasă din țară ocolind sistemul bancar obișnuit.

Criptomonede

Criptomonedele reprezintă o altă modalitate de a transfera bani în străinătate, în ciuda unei serii de măsuri de reglementare represive. China a interzis bursele interne de criptomonede în 2017, dar utilizatorii au continuat să ocolească restricțiile prin intermediul unei rețele de brokeri care au convertit yuanii în active digitale.

Autoritățile și-au intensificat eforturile în 2021, anunțând eliminarea completă a mineritului de active digitale, în timp ce în 2022 au incriminat utilizarea criptomonedelor pentru activități de strângere de fonduri.

Nu există o estimare fiabilă a volumului de criptomonede canalizate în afara țării. Cu toate acestea, firma de analiză blockchain Chainalysis a estimat că rețelele chineze de spălare de bani au procesat tranzacții ilicite cu criptomonede în valoare de aproximativ 16,1 miliarde de dolari în 2025, subliniind rolul activelor digitale în extragerea fondurilor din China.