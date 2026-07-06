Infantino, prima reacție în scandalul de la Cupa Mondială. Ce susține că i-a răspuns lui Trump când a fost sunat

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat luni seară că a fost sunat de către președintele SUA, Donald Trump, în legătură cu cartonașul roșu acordat atacantului american Folarin Balogun la Cupa Mondială 2026 și că i-a răspuns că organismele disciplinare ale FIFA sunt „independente”, scriu AFP și Reuters.

„În cursul conversației noastre, i-am explicat că este în derulare o procedură juridică care implică instanțele judiciare independente ale FIFA și că acest caz va fi soluționat la momentul potrivit de către organele competente”, a scris șeful organismului care guvernează fotbalul la nivel mondial, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Criticat încă de duminică, atunci când a fost suspendată sancțiunea aplicată lui Balogun – eliminat în șaisprezecimile de finală pentru că a călcat pe piciorul bosniacului Tarik Muharemovic și care poate juca acum în optimile de finală ale turneului, în meciul împotriva Belgiei –, Gianni Infantino nu a comentat fondul cazului.

„Citesc deciziile comisiei disciplinare a FIFA atunci când sunt pronunțate. Uneori, acestea mă surprind. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu”, a precizat el, evitând astfel un răspuns direct. „Ceea ce fac întotdeauna, totuși, este să respect aceste decizii și autonomia organismelor care le iau”.

El a afirmat că independența instanțelor judiciare ale FIFA – comisiile de disciplină, de etică și de apel – este „esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului” și că acestea se pronunță „în mod autonom”, „pe baza regulamentelor aplicabile și a faptelor concrete care le sunt prezentate”.

Comisia de disciplină a FIFA nu a făcut până acum publice motivele care au determinat-o să comute suspendarea fermă a lui Balogun către „un meci cu suspendare condiționată”, decizia fiind însoțită de „o perioadă de probă de un an”. Anularea suspendării nu a fost trimisă nici măcar față de federația belgiană, care luni după-amiază își exprima regretul că nu primise „nici decizia FIFA, nici cea mai mică explicație cu privire la acest dosar”.

Conform Codului disciplinar al FIFA, toți membrii comisiei sale disciplinare sunt aleși pentru patru ani de către Congresul organizației, „la propunerea Consiliului”, adică a executivului condus de Infantino. Actualul președinte este al comisiei disciplinare este Mohammad Al Kamali (din Emiratele Arabe Unite), ales chiar înainte de Cupa Mondială din 2026.

Mesajul integral publicat de Gianni Infantino:

„ Am luat cunoştinţă de comentariile publice referitoare la decizia Comisiei de Disciplină independentă a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun şi aş dori să reiterez un principiu fundamental al guvernanţei FIFA.

Am luat cunoştinţă de comentariile publice referitoare la decizia Comisiei de Disciplină independentă a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun şi aş dori să reiterez un principiu fundamental al guvernanţei FIFA. Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcţionează în mod autonom, aplică Codul Disciplinar al FIFA şi decid asupra cazurilor pe baza reglementărilor aplicabile şi a faptelor specifice care le sunt prezentate. Independenţa lor este esenţială pentru credibilitatea şi integritatea fotbalului, iar aceasta trebuie respectată întotdeauna.

Da, discut în mod regulat chestiuni legate de Cupa Mondială FIFA cu preşedintele Statelor Unite şi, în această privinţă, am primit într-adevăr un apel de la preşedintele Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la şefi de stat, oficiali guvernamentali, părţi interesate din lumea fotbalului şi directori de companii din întreaga lume cu privire la numeroase chestiuni diferite.

În timpul conversaţiei noastre, i-am explicat că este în curs un proces juridic care implică organismele judiciare independente ale FIFA şi că dosarul va fi soluţionat la momentul potrivit de către organismele competente. Aşa funcţionează sistemul FIFA, iar acesta este un principiu pe care îl voi respecta întotdeauna.

Citesc deciziile Comisiei de Disciplină a FIFA atunci când sunt emise. Uneori sunt surprins de ele. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu.

Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii şi autonomia organismelor care le iau. Faptul că ne place sau nu o decizie la nivel personal este irelevant. Respectul faţă de instituţiile independente şi faţă de statul de drept este ceea ce protejează în permanenţă integritatea competiţiilor noastre şi credibilitatea FIFA.”

Trump și-a asumat intervenția

Donald Trump a confirmat, mai devreme în cursul zilei de luni, că l-a sunat pe președintele FIFA pentru a solicita reanalizarea cartonașului roșu primit de atacantul Balogun în timpul meciului de la Cupa Mondială 2026 împotriva Bosniei și Herțegovina, astfel încât acesta să poată juca în partida din optimile de finală.

„Da, am vorbit cu Gianni (Infantino – n.r.)”, a declarat președintele SUA în cadrul unui eveniment la Casa Albă.

„Tot ce am făcut a fost să cer o reanalizare, pentru că nu am considerat că a fost fault. (…) Nu i-am spus ce să facă, nu-i pot spune ce să facă, și nu cred că el a fost cel care a luat decizia”, a adăugat Trump.

În plină desfășurare a Cupei Mondiale găzduite în principal de Statele Unite, FIFA a produs această surpriză duminică, permițându-i celui mai bun marcator al echipei SUA să evolueze în meciul din optimile de finală împotriva Belgiei, programat în noaptea de luni spre marți.

Ridicarea suspendării, de către comisia de disciplină a FIFA, a fost o decizie fără precedent care a stârnit un val de reacții și critici, amplificate și mai mult de dezvăluirea intervenției lui Donald Trump.

Președintele american subliniază adesea prietenia sa de lungă durată cu Gianni Infantino, au notat anterior AFP și Agerpres.

Într-o declarație amplă adresată presei luni, Donald Trump l-a criticat, de asemenea, pe arbitrul meciului împotriva Bosniei, brazilianul Raphael Claus.

Fără a-l numi direct, Trump l-a calificat drept „oribil” și „foarte dubios”, sugerând să fie aruncată o privire asupra „trecutului” său.

Donald Trump a susținut că se pricepe „foarte bine la sport” și că el însuși a fost „un bun sportiv”, recunoscând totodată că nu studiase anterior regulile fotbalului.

„Nici măcar nu știam ce este un cartonaș roșu. Când am aflat, mi-am spus: «Nu se poate». Tipul ăsta (arbitrul, n.r.) pur și simplu ridică mâna, iar cel mai bun jucător al tău nu va mai juca săptămâna viitoare sau în meciul următor”, a spus liderul de la Casa Albă.

„Vom avea un lot complet” împotriva Belgiei, a declarat președintele cu satisfacție.

Mai multe instituții de presă din SUA au relatat că această campanie americană împotriva cartonașului roșu a fost condusă de secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, și de Andrew Giuliani, care conduce grupul de lucru al Casei Albe pentru organizarea Cupei Mondiale.

Andrew Giuliani este fiul lui Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump și fost primar al orașului New York.

Potrivit presei americane, oficialii de rang înalt au fost sprijiniți de Scott Goodwin, un administrator de fonduri de investiții care a contribuit financiar la angajarea selecționerului echipei SUA, argentinianul Mauricio Pochettino.

Politico a relatat că, în timpul convorbirii telefonice de joi dintre Donald Trump și șeful forului fotbalistic mondial, „Infantino a ascultat cu atenție, fără a face nicio promisiune”.