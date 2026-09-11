Inflația coboară. Facturile vieții de zi cu zi nu

Inflația a scăzut abrupt în august, la 6,2%, fiindcă legumele și fructele s-au ieftinit masiv față de anul trecut, a transmis vineri Institutul Național de Statistică.

Românii cumpără mai ieftin roșii și cartofi, dar plătesc mai mult pentru aproape tot ce nu poate fi importat din Turcia sau produs într-o seră.

Scăderea sezonieră a legumelor (-7% lunar) maschează o presiune inflaționistă de bază care se accelerează, nu se domolește, iar acesta e exact indicatorul pe care BNR îl urmărește când vrea să ignore zgomotul sezonier .

Chiriile au crescut cu 39,7% în ultimul an — cea mai mare creștere din tot coșul. Nicio altă categorie majoră nu se apropie: combustibili +17% anual, energie electrică +1,8%.

De asemenea, combustibilii se mișcă invers față de restul lumii: benzina +25,5% și motorina +34,6% anual, într-un context în care prețul global al țițeiului nu susține o asemenea mișcare. Miza: accize, curs valutar sau structura pieței locale de distribuție.

Jocurile de noroc, intrate în coș din ianuarie 2026, au un IPC propriu (+9,6% de la începutul anului)

Dacă ne uităm la servicii, vedem creșteri pe toate planurile: chirii: +39,7%, apă/canal/salubritate: +14,1%, servicii TV: +13,2%, îngrijire medicală: +9,4%, transport: +9-10%

Cea mai mare scădere de preţuri a fost la fructe şi cartofi

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se în ultimul an cu 15,02%, transmite INS.

Ouăle se află pe locul secund, cu o creștere a prețurilor de 10,88%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 8,5%. În același interval de timp, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 8,31%, uleiul cu 6,36%, iar peştele proaspăt cu 5,62%.

Alte majorări importante de preț la alimente se pot constata la ţuică, rachiuri şi alte băuturi, 5,44%, la peşte şi conserve din peşte, 5,43% şi la miere de albine, 5,34%. Pâinea şi-a majorat preţul cu 5,09%, în vreme ce categoria băuturilor alcoolice a înregistrat o creştere 4,53%.

În perioada menționată cea mai semnificativă scădere de preţuri a fost la categoria fructelor proaspete (-18,18%), dar şi cartofi s-au vândut cu 15,21% mai ieftin. Alte scăderi s-au înregistrat la legume şi conserve din legume (-8,51%), la mălai (-5,27%) şi la făină (-3,28%).

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din luna august 2026 sunt tot la motorină, 34,61%, și la benzină, 25,49%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (10,7%), la ceasuri, aparate audio-video, articole sportive (8,6%), la detergenţi (6,71%), la tricotaje (6,61%).

Energia electrică şi-a majorat preţul cu 1,82% în perioada analizată, după ce în lunile anterioare atinsese niveluri de peste 50%.

Transportul aerian s-a scumpit cu 25,4% față de luna decembrie 2025.

Singurele scăderi de preţuri din această perioadă la categoria mărfurilor nealimentare au fost cele de la gaze, mai ieftine cu 3,44%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în august 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,7%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate, cu 14,12%, şi abonamentele de televiziune, cu 13,2%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (10,81%), la transportul rutier (10,55%), la transportul auto (9,86%) şi la transportul CFR (9,79%).

Tarifelor transportului aerian au crescut cu 6,27% comparativ cu august 2025, dar în acest caz se remarcă o creştere de preţuri cu 25,4% față de luna decembrie 2025.

De ce se simte inflația diferit pentru un pensionar și pentru un corporatist?”

Datele permit, de asemenea, o abordare foarte bună de economie comportamentală.

Pentru cineva care cheltuiește mult pe chirie, transport, servicii, inflația personală este probabil peste 10%.

Pentru cineva care cheltuiește mult pe alimente, ea se resimte mult mai micăpoate fi mult mai mică.