Inflația de 10,4%, care ascunde două economii diferite: una unde chiria s-a scumpit cu 43%, alta unde cartofii s-au ieftinit cu 14%

Rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,4%, a anunțat luni Statistica, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se tot la servicii, 13,67%.

Preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,75%, mai arată INS.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul majorându-se cu 19,9%.

Există și unele scăderi de prețuri la anumit alimente, față de anul trecut

Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 13,66%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12,13%.

Creșteri semnificative se constată și la pâine, 8,19%, și la carnea de vită cu 11,95%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,73%.

Berea, mai scumpă cu 8,18%

În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 8,18%, iar cel al vinului cu 6,60%. Alte majorări importante ale tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,73%), la ulei (5,92%), la citrice (4,45%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,83%.

Există și reduceri de prețuri în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi:

cartofi (-14,47%)

fructele proaspete (-9,48%)

fasole boabe și alte leguminoase (-2,87%)

făină (-4,20%)

mălai (-5,49%)

unt (-0,16%)

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iunie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 59,97%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, și anume la benzină, cu 22,74%, și la motorină, cu 28,16%.

Energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,76%, detergenții cu 9,41%, tutunul și țigările cu 6,81%. Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în iunie cu 4,30%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,96%. În perioada iunie 2026 – iunie 2025, preţul gazelor a crescut cu 4,70%.

Chiriile și reparațiile auto, creșteri majore

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în iunie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,29%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 16,10%, reparații auto cu 14,58%, igienă și cosmetică, cu 14,24%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,55%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,69%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,94%, iar cel rutier cu 13,06%.

Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior, la perioadă, cu 7,31%, însă s-au majorat cu 2,7% comparativ cu luna mai 2026.

Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în iunie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,27%.