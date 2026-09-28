”Inflaţia distracţiilor” se accentuează în SUA: hobby-urile se scumpesc, dar americanii continuă să cheltuie

Americanii cheltuie tot mai mult pentru hobby-uri şi activităţi recreative, chiar dacă acestea devin mai scumpe, fenomen descris drept ”funflation” – creşterea costului distracţiei şi al activităţilor de petrecere a timpului liber, potrivit CNBC, citat de news.ro.

O analiză Bank of America arată că cheltuielile pentru hobby-uri au crescut în august cu 7,9% faţă de aceeaşi lună din 2025. Categoria include magazinele de arte şi meşteşuguri, precum şi comercianţii de echipamente pentru schi, drumeţii, camping sau scufundări. Numărul tranzacţiilor a crescut cu numai 3,4%, ceea ce indică atât mai multe cumpărături, cât şi sume mai mari cheltuite pentru acestea.

Datele oficiale confirmă presiunile asupra preţurilor. Indicele preţurilor pentru activităţi recreative, care include produse video şi audio, animale de companie şi servicii asociate, articole sportive, fotografie şi lectură, a crescut cu 2,7% în cele 12 luni până în august. În acelaşi timp, vânzările magazinelor de articole sportive, hobby-uri, instrumente muzicale şi cărţi au avansat cu 10,7%, comparativ cu creşterea de 6% a vânzărilor totale de retail şi servicii alimentare din SUA.

Călătoriile scumpe mută banii către hobby-uri

Bank of America consideră că o parte a creşterii cheltuielilor pentru hobby-uri ar putea proveni din reducerea călătoriilor, devenite mult mai costisitoare în urma scumpirii combustibilului pentru aviaţie provocate de războiul SUA-Iran. Analiza băncii nu include călătoriile în categoria hobby-urilor.

Combustibilul pentru aviaţie a ajuns la 194 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 18 septembrie, cu 116% peste media anului precedent, potrivit International Air Transport Association. Tarifele aeriene din SUA au crescut în august cu 26,5% faţă de anul anterior.

John Gathergood, profesor de economie la University of Nottingham, spune că majorarea preţurilor poate determina consumatorii să înlocuiască unele activităţi cu altele: hobby-urile practicate acasă pot lua locul vacanţelor, iar mâncarea pregătită acasă poate înlocui ieşirile la restaurant. Astfel, cheltuielile mai mari pentru hobby-uri nu înseamnă neapărat o creştere similară a cheltuielilor totale pentru distracţie.

Millennialii cheltuie cel mai mult

Analiza Bank of America arată că millennialii mai în vârstă au cheltuit cel mai mult pentru hobby-uri în cele trei luni până în august, de peste două ori mai mult pe persoană faţă de Generaţia Z, care a înregistrat cele mai mici cheltuieli.

Analiştii consideră că generaţiile mai tinere s-ar putea orienta către activităţi mai ieftine, precum artele, meşteşugurile şi jocurile de societate, dar şi către activităţi tradiţionale precum tricotatul, cusutul sau coptul.

Jocurile video reprezintă însă o excepţie importantă. Cheltuielile pe persoană au crescut puternic în toate grupele de vârstă în cele 12 luni până în august, iar chiar şi Generaţia Z, care a avut cel mai mic avans, a cheltuit cu 20% mai mult.