Informații noi de la INS: Inflația se apropie de 11%. Este a treia lună consecutivă de creștere, am ajuns la dublu față de 5,5% din mai 2025 / Cât s-au scumpit energia și alte repere

Rata anuală a inflației calculată prin Indicele Prețurilor de Consum (IPC) a ajuns la 10,9% în luna mai, de la 10,7% în aprilie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică. Ce domenii economice au contribuit cel mai mult la inflație, reiese din datele INS.

În plus, analizele economice includ în probleme și criza de guvern a României.

Implicațiile și ce urmează, enumerate în articol.

Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 calculată pe baza Indicelui Armonizat al Preţurilor de Consum (IAPC) a fost 9,7%.

Diferența dintre IPC și IAPC, este metodologia folosită: IPC este indicele național al prețurilor de consum, iar IAPC este varianta armonizată la nivel european, folosită pentru comparații între țări.

Relația dintre cei doi indici:

IPC urmărește consumul rezidenților și este folosit mai ales pentru politici naționale, de exemplu indexări sau analize interne.

IAPC urmărește consumul pe teritoriul țării, indiferent dacă e făcut de rezidenți sau nerezidenți, și este relevant pentru comparații europene și criteriile de convergență.

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Inflația a urcat la 10,9% în mai, al treilea avans lunar consecutiv. Benzina, energia electrică și chiriile au fost în fruntea scumpirilor

Față de luna aprilie, prețurile de consum au crescut în medie cu 0,58%. De la începutul anului, scumpirile cumulate ajung la 3,7%

Serviciile, motorul scumpirilor

Pe marile categorii, serviciile conduc detașat: +13,53% față de mai 2025 și +1,06% doar în ultima lună. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,54% în ritm anual, iar alimentele cu 6,78% — singura categorie cu o dinamică sub media generală.

În interiorul acestor categorii, însă, diferențele sunt dramatice. Față de mai 2025:

energia electrică costă cu 55,5% mai mult, efect al încetării plafonării prețurilor din iulie 2025;

motorina s-a scumpit cu 36,9%, iar benzina cu 30,6%;

chiriile au crescut cu 43,6%;

cafeaua este mai scumpă cu 21,1%.

Ce s-a întâmplat în luna mai

Avansul lunar de 0,58% a fost tras în principal de combustibili: benzina s-a scumpit cu 6,2% într-o singură lună, iar motorina cu 1,6%. La alimente, cartofii ies în evidență cu +10,4% față de aprilie, în timp ce alte legume s-au ieftinit cu 2%. La servicii, tarifele de telefonie au urcat cu 3,2%.

În sens invers, gazele s-au ieftinit cu 2,3% față de aprilie — INS notează că începând cu luna aprilie 2026 au fost luate în considerare prevederile OUG 12/2026 — iar energia electrică a scăzut cu 1,1%. Biletele de avion s-au ieftinit cu 7,1%.

Traiectoria: de la 5,5% la 10,9% într-un an

Seria lunară a INS arată saltul abrupt din vara lui 2025: de la 5,7% în iunie, inflația anuală a urcat la 7,8% în iulie și 9,9% în august, după eliminarea plafonării la energie, apoi s-a stabilizat în jurul a 9,5-9,9% până la începutul lui 2026. După un minim de 9,3% în februarie, rata a reaccelerat: 9,9% în martie, 10,7% în aprilie și 10,9% în mai.

Implicații și ce urmează

E foarte posibil să vedem în lunile următoare valori și mai mari ale infleției, ceea ce complica sarcina BNR de a ține sub control creșterile de prețuri. Joi, tot pe fondul re-aprinderii inflației, Banca Centrală Europeană a decis să majoreze ratele dobânzilor cheie cu 25 de puncte de bază.

Războiul din Orientul Mijlociu creează presiuni inflaționiste, iar BCE consideră decizia de a majora ratele dobânzilor ca fiind justificată, pe baza diverselor scenarii ale implicațiilor pentru zona euro. BCE a subliniat incertitudinea care înconjoară perspectivele, cu riscuri în creștere pentru inflație și riscuri în scădere pentru economie.

Până în prezent, băncile din centrale regiune au ales să aștepte turbulențele globale.

Mișcarea de joi din Serbia

Joi, Serbia a organizat reuniunea băncii centrale și a decis să mențină rata de politică monetară la 5,75%. Înainte de banca centrală a Serbiei, Polonia a susținut, de asemenea, scenariul de stabilitate a ratelor, arată o analiză a Erste Bank publicată vineri.

În următoarele săptămâni, băncile centrale din Cehia și Ungaria vor decide asupra ratei de politică monetară cheie. În Ungaria e posibil să vedem scăderi ale dobânzii cheie în vreme ce Cehia pare să se afle la răscruce între stabilitatea ratelor și creșterea ratei dobânzii, adică să urmeze calea BCE de înăsprire monetară. Economiștii Erste recomandă băncilor centrale să nu se grăbească cu înăsprirea monetară.

Pe lângă decizia băncilor centrale din zona euro (majorarea ratei dobânzii) și din Serbia (stabilitatea ratelor), evoluțiile globale, cum ar fi anularea de către președintele Trump a atacurilor împotriva Iranului și insistența că acordul de pace este aproape, modelează piața valutară și de obligațiuni din regiune.

Vulnerabilitatea României din cauza problemei de guvern

Monedele din Europa Centrală și de Est s-au apreciat, EURCZK la 24,16 , iar EURHUF scăzând spre 353. EURPLN se menține aproape de 4,25, iar EURRON e cotat la 5.23.

România a vândut obligațiuni guvernamentale cu scadența în 2027 în valoare de 847,5 milioane RON, notează o analiză făcută de Erste.

Conform aceleiași analize, în ceea ce privește scena politică, Partidul Național Liberal (PNL) din România a decis să nu sprijine învestitura guvernului care va fi propusă de premierul desemnat Eugen Tomac. Incertitudinea politică rămâne ridicată, mizele fiind mari sub forma accesului la fondurile UE dacă reformele nu sunt finalizate în absența unui guvern funcțional .