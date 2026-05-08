INS va publica, începând din aprilie, un indicator nou: rata trimestrială a inflației

Statistica va publica, începând din aprilie, rata trimestrială a inflației, menită să filtreze efectele de sezonalitate, a anunțat vineri președintele INS, Tudorel Andrei. În prezent, Statistica publică rata lunară și cea anuală a inflației.

Aceasta este o abordare relativ originală – majoritatea țărilor care doresc date trimestriale le calculează prin simpla agregare a datelor lunare existente, fără a le publica ca indicator separat.

Prin urmare, România ar intra într-o categorie destul de restrânsă de țări care oferă explicit un indice trimestrial al inflației ca produs statistic oficial.

Ceea ce propune Tudorel Andrei nu este înlocuirea IPC lunar, ci adăugarea unui indicator trimestrial complementar. Avantajele unui indice trimestrial al inflației sunt că oferă mai puțină volatilitate statistică și elimină multe fluctuații sezoniere și „zgomot” statistic. De asemenea, el poate fi mai precis în țările unde colectarea datelor e dificilă.

Prețurile alimentare și nealimentare sunt influențate de factori sezonieri, ceea ce poate distorsiona interpretarea variațiilor lunare.

Un indice agregat poate ascunde realități contrastante la nivel de produs. Astfel, o creștere de 10% la benzină și motorină se traduce printr-o majorare a IPC cu aproape 0,5 puncte procentuale – o demonstrație clară că analiza corectă necesară privind componentele individuale ale coșului de consum, axplică Tudorel Andrei.

Datoria oricărui utilizator al acestor date este să înțeleagă că un singur număr nu poate surprinde complexitatea unui fenomen economic. Inflația trebuie privită din cel puțin trei unghiuri: față de luna anterioară, față de luna decembrie a anului precedent și față de aceeași lună din anul anterior, consideră președintele INS.

Opt luni consecutive cu inflație de peste 9%

În ultimul an, rata anuală a inflației s-a menținut la valori ridicate, depășind 9% timp de opt luni consecutive. Cauza principală: liberalizarea prețului energiei electrice și majorarea TVA din iulie–august 2025, care au generat un efect de bază persistent.

Se anticipează că, odată cu publicarea datelor pentru august 2026, rata anuală a inflației va înregistra o reducere semnificativă – în special la mărfurile nealimentare, unde efectul de bază este cel mai puternic. Important de reținut: o scădere a ratei anuale nu înseamnă că prețurile scad, ci că vor crește mai lent.



