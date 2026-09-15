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Economie

Instabilitatea politică apasă asupra credibilității României, spune o mare bancă din România

Dan Popa
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Consolidarea fiscală este cea care poate stabiliza traiectoria datoriei și, prin urmare, ratingul României: ce mai indică nota transmisă marți investitorilor de economistul șef al BCR, Ciprian Dascălu.

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