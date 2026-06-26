Insula Paștelui a crescut până a dispărut. Dar PIB-ul n-a văzut nimic. „PIB măsoară totul, în afară de ceea ce contează”, spune un celebru senator american

Creșterea economică este un concept abstract, dar ea poate fi descrisă ca o mașină, care accelerează și încetinește pe o autostradă.

Dar asta e o simplificare maximă. În realitate, economia e ceva vast – formată din milioane de oameni cu nenumărate lor opțiuni. Prin urmare, monitorizarea a tot ceea ce se întâmplă într-o economie este o sarcină dificilă.

Guvernul SUA a început să abordeze această problemă în anii 1930, scriu Rupal Patel și Jack Meaning- economiști în cadrul Băncii Angliei- în cartea „Can’t We Just Print More Money?”.

Era în mijlocul Marii Depresiuni și toată lumea putea vedea că economia avea probleme – cu cozi nesfârșite de șomaj și nenumărate falimente. Problema era că factorii de decizie politică din SUA nu aveau o modalitate riguroasă de a măsura efectele asupra creșterii economice: în mod evident, economia se contracta, dar nimeni nu putea ghici cu cât.

Așa că Congresul SUA l-a numit pe Simon Kuznets. Economist la Biroul Național de Cercetări Economice (NBER), Kuznets era responsabil de analiza datelor privind economia SUA. Împreună cu echipa sa, în 1931, Kuznets a fost rugat să găsească o modalitate de a măsura sănătatea economiei SUA. O solicitare mare, mai ales în mijlocul unei depresii catastrofale fără precedent. Dar echipa lui Kuznets a acceptat provocarea. În următorii trei ani, au analizat diferite modalități de a calcula economia și, în cele din urmă, au elaborat un raport numit Venitul Național . Acesta a dezvoltat un indicator folosit astăzi de fiecare țară din lume pentru a măsura sănătatea economiei: produsul intern brut sau celebrul PIB.

Nu este o măsură perfectă, așa cum a recunoscut chiar Kuznets. PIB-ul nu măsoară fericirea; nu măsoară nivelurile de degradare a mediului; nu măsoară inegalitatea. Și astfel, în multe privințe, nu măsoară calitatea vieții. Sau, cum a spus senatorul american Robert Kennedy, „măsoară totul, pe scurt, cu excepția a ceea ce face contează cu adevărat în viață”

Exemplu: să luăm cifrele PIB-ului Regatului Unit. În 2014, FT relata că PIB-ul urma să crească cu 10 miliarde de lire sterline peste noapte – o creștere de aproape 5%. Acest lucru nu s-a datorat unei după-amiezi incredibil de productive a muncitorilor, ci unei schimbări a ceea ce a fost inclus în calculul PIB-ului. Economiștii și statisticienii de la Oficiul Național de Statistică au decis că ar trebui să extindă definiția „economiei” pentru a include mai multe lucruri, cum ar fi prostituția. Și achizițiile la negru de droguri.

Dar există vaste segmente ale activității economice legale pe care PIB-ul continuă să le omită: de pildă muncile casnice făcute de mamele și soțiile noastre- spălatul vaselor, gătitul cinei șamd. În 2016, se estima că munca domestică neremunerată a adăugat 1,24 trilioane de lire sterline la economia Regatului Unit.

Acest lucru duce la unele rezultate ciudate. Dacă aspiri în sufragerie, acest lucru nu contribuie la creșterea economică. Dar dacă faci o înțelegere cu vecinul tău, prin care tu îi aspiri sufrageria pentru 50 de lei, iar el îți aspiră sufrageria tot pentru 50 de lei, la sfârșitul zilei, niciunul dintre voi nu a câștigat sau pierdut bani – iar sufrageria dvs. este la fel de curată ca și cum ai fi aspirat-o singur, scrie Mariana Mazzucato în cartea „Valoarea tuturor lucrurilor”. Acest tip de aranjament contribuie la creșterea PIB.

Pentru că PIB-ul îți spune totuși lucruri utile despre calitatea vieții oamenilor.

Luat la valoarea nominală, PIB-ul Franței este aproape de cel al Indiei – dar dacă analizați ambele țări, e clar că Franța este î mai bogată pe cap de locuitor. Din acest motiv, economiștii tind să utilizeze PIB-ul pe cap de locuitor – adică PIB-ul împărțit între fiecare membru al populației. India are o populație mult mai mare decât Franța, deci pe cap de locuitor este o țară mai săracă. Prăjitura are o dimensiune similară în ambele țări, dar în Franța fiecare persoană primește o felie de peste douăzeci de ori mai mare.

Să presupunem că ai pornit să coci o prăjitură economică care să sature pe toată lumea. De ce ingrediente ai avea nevoie?

Acestea sunt întrebări pe care mulți economiști și le-au pus, deși, de obicei, fără metafora prăjiturii chinuite. Cel mai faimos răspuns vine de la economiștii Robert Solow și Trevor Swan, ambii dezvoltand modele pentru a înțelege de unde provine creșterea economică.. Economiștii îi numesc factori de producție:

Teren: spațiul pe care îți construiești economia;

Muncă: oamenii care produc lucrurile pe care le comercializați;

Capital: mașinile care ajută muncitorii;

Tehnologie: eficiența cu care se combină munca și capitalul.

Aceste patru ingrediente rămân o modalitate utilă de a vă gândi la tortul economic. Cu condiția să aveți suficient din fiecare dintre acestea – și să le găsiți calitatea și proporțiile corecte – economia dumneavoastră va crește frumos.

Am să iau doar cazul terenului, sau al mediului, pentru că am o poveste interesantă.

Relația tensionată dintre creșterea economică și mediu nu este nouă. Luați povestea Insulei Paștelui: o insulă slab populată, aflată la peste 3.200 km de coasta statului Chile. Astăzi, insula este renumită pentru statuile sale uriașe din piatră sculptată. Înainte de secolul al XV-lea, însă, aceasta găzduia între 10.000 și 20.000 de oameni: o civilizație înfloritoare, cu o economie la fel de înfloritoare. Dar când europenii au ajuns pe insulă în anii 1720, au întâlnit o populație de doar 3.000 de locuitori. Unde se dusese toată lumea?

Explicația, potrivit unor cercetători, este simplă: locuitorii Insulei Paștelui epuizaseră bogățiile naturale oferite de pământ. În cea mai dramatică și șocantă versiune a acestei povești, problema erau moaii – capetele gigantice de piatră care împânzesc insula, care erau esențiale pentru religia insularilor.

Povestea spune că insularii au tăiat copacii pentru a face unelte cu care să poată construi și transporta moaii . Poate mai probabil, insularii au tăiat copacii pentru a face canoele de care aveau nevoie pentru a merge la pescuit.

În orice caz, în timp nu au mai existat copaci pentru canoe; fără canoe, insularii ar fi putut mânca alte produse și animale, dar fără copaci, eroziunea solului a crescut, iar randamentele culturilor au scăzut. Rezultatul a fost un declin catastrofal al populației, probabil catalizat de un război civil provocat de această penurie de alimente. Până la sosirea europenilor în 1722, insula era aproape în întregime defrișată. Iată cum creșterea economică a dus la supraexploatarea mediului.

Mulți antropologi susțin acum că prăbușirea populației Insulei Paștelui a fost probabil puțin mai complicată decât pare această poveste. Cu toate acestea, pentru mulți dintre ei, aceasta servește încă drept parabolă pentru pericolele creșterii excesive.