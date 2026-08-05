Inteligența artificială a creat o nouă aristocrație globală: un trilion de dolari în 18 luni

Magnații din tehnologie și-au mărit averea netă totală cu peste 1 trilion de dolari din 2025, iar inteligența artificială s-a aflat în centrul acestei creșteri, creând noi miliardari într-un ritm fără precedent.

Echipa de la BestBrokers a analizat Lista Forbes a Miliardarilor, calculând și comparând averile miliardarilor de la an la an. „Am calculat atât modificările absolute, cât și cele procentuale ale averii nete, precum și câștigurile și pierderile medii zilnice și am examinat țările și industriile cu cea mai mare și cea mai mică avere combinată a miliardarilor.”, spune Paul Hoffman, analist de date la platforma de cercetare a investițiilor BestBrokers. Setul complet de date poate fi consultat aici.

Datele arată că Liang Wenfeng, fondatorul și CEO-ul DeepSeek, a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a averii nete dintre toți miliardarii de pe lista Forbes , averea sa estimată crescând de la 1 miliard de dolari la sfârșitul lunii iulie 2025 la 39,5 miliarde de dolari până la 27 iulie 2026, o creștere de 39 de ori. Fondatorii Anthropic s-au îmbogățit, de asemenea, excepțional de mult în ultimul an, multiplicându-și averile de aproape 13 ori.

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La celălalt capăt al clasamentului, președintele Oracle, Larry Ellison, a suferit cea mai mare scădere, averea sa netă estimată scăzând de la 290,6 miliarde de dolari în iulie 2025 la 151,9 miliarde de dolari în iulie 2026, o pierdere de 138,7 miliarde de dolari și o aproape înjumătățire a averii sale.

Alte lucruri interesante

Liang Wenfen , fondatorul și CEO-ul DeepSeek, a înregistrat cea mai rapidă creștere procentuală a averii nete pe un an dintre toți miliardarii de pe lista Forbes , averea sa crescând cu 3.850%, de la 1 miliard de dolari la 39,5 miliarde de dolari în doar 12 luni. Creșterea economică vine după ascensiunea rapidă a DeepSeek de la un laborator chinez de inteligență artificială relativ obscur la una dintre cele mai promițătoare companii din sector.

, fondatorul și CEO-ul DeepSeek, , averea sa crescând cu 3.850%, de la 1 miliard de dolari la 39,5 miliarde de dolari în doar 12 luni. Creșterea economică vine după ascensiunea rapidă a DeepSeek de la un laborator chinez de inteligență artificială relativ obscur la una dintre cele mai promițătoare companii din sector. Cei șapte fondatori ai Anthropic și-au văzut averile crescând de aproape 13 ori într-un singur an : Tom Brown, Jack Clark, Sam McCandlish, Jared Kaplan, Daniela Amodei, Dario Amodei și Christopher Olah și-au văzut fiecare averea netă crescând cu 1.191,7%, de la 1,2 miliarde de dolari la 15,5 miliarde de dolari. Evaluarea companiei a urcat la 965 de miliarde de dolari, depășind-o pe cea a creatorului ChatGPT, OpenAI, devenind cel mai valoros startup de inteligență artificială din lume .

: Tom Brown, Jack Clark, Sam McCandlish, Jared Kaplan, Daniela Amodei, Dario Amodei și Christopher Olah și-au văzut fiecare averea netă crescând cu 1.191,7%, de la 1,2 miliarde de dolari la 15,5 miliarde de dolari. Evaluarea companiei a urcat la 965 de miliarde de dolari, depășind-o pe cea a creatorului ChatGPT, OpenAI, devenind . Averile cu cea mai rapidă creștere dincolo de inteligența artificială : CEO-ul și fondatorul Chobani, Hamdi Ulukaya, și-a înregistrat o creștere de 443,48% după ce o investiție de 650 de milioane de dolari a evaluat producătorul de iaurt grecesc la aproximativ 20 de miliarde de dolari în octombrie 2025. Antreprenorul în prelucrarea metalelor, Yuan Fugen, a câștigat 411,76%, deoarece acțiunile Suzhou Dongshan Precision Manufacturing au crescut brusc pe fondul cererii puternice pentru produsele sale de comunicații optice utilizate în infrastructura de inteligență artificială. Fondatorul Vicor, Patrizio Vinciarelli , și-a mărit averea cu 350%, pe măsură ce acțiunile producătorului de componente de energie au crescut pe fondul cererii tot mai mari de sisteme de alimentare utilizate în centrele de date cu inteligență artificială.

: CEO-ul și fondatorul Chobani, și-a înregistrat o creștere de 443,48% după ce o investiție de 650 de milioane de dolari a evaluat producătorul de iaurt grecesc la aproximativ 20 de miliarde de dolari în octombrie 2025. Antreprenorul în prelucrarea metalelor, a câștigat 411,76%, deoarece acțiunile Suzhou Dongshan Precision Manufacturing au crescut brusc pe fondul cererii puternice pentru produsele sale de comunicații optice utilizate în infrastructura de inteligență artificială. Fondatorul Vicor, , și-a mărit averea cu 350%, pe măsură ce acțiunile producătorului de componente de energie au crescut pe fondul cererii tot mai mari de sisteme de alimentare utilizate în centrele de date cu inteligență artificială. Larry Ellison a suferit cea mai abruptă scădere a averii nete din ultimul an . Larry Ellison, cofondatorul, președintele și directorul tehnic al Oracle, a înregistrat o scădere a averii nete estimate de la 290,60 miliarde de dolari la 151,90 miliarde de dolari între iulie 2025 și iulie 2026, o scădere de 138,70 miliarde de dolari , sau 47,73%. Averea lui Ellison provine din participația sa de 40% la Oracle, ale cărei acțiuni au scăzut brusc în 2026, după ce investitorii au exprimat îngrijorări cu privire la amploarea cheltuielilor sale cu infrastructura de inteligență artificială și la datoria necesară pentru a finanța extinderea centrelor de date, inversând o mare parte din câștigurile anterioare ale acțiunilor datorită cererii de cloud bazate pe inteligență artificială.

. Larry Ellison, cofondatorul, președintele și directorul tehnic al Oracle, a înregistrat o scădere a averii nete estimate de la 290,60 miliarde de dolari la 151,90 miliarde de dolari între iulie 2025 și iulie 2026, , sau 47,73%. Averea lui Ellison provine din participația sa de 40% la Oracle, după ce investitorii au exprimat îngrijorări cu privire la amploarea cheltuielilor sale cu infrastructura de inteligență artificială și la datoria necesară pentru a finanța extinderea centrelor de date, inversând o mare parte din câștigurile anterioare ale acțiunilor datorită cererii de cloud bazate pe inteligență artificială. La 27 iulie 2026, existau 3.356 de miliardari în întreaga lume, cu o avere netă combinată de 19,6 trilioane de dolari. Statele Unite au cea mai mare populație de miliardari din lume, cu 990 de persoane cu o avere totală de 8,43 trilioane de dolari, în timp ce China ocupă locul al doilea cu 511 miliardari (2,06 trilioane de dolari), urmată de India (223 de persoane cu o avere de 1,01 trilioane de dolari) și Germania (171 de miliardari cu o avere de 944,8 miliarde de dolari). Brazilia are cea mai mare populație de miliardari din America de Sud, cu 71 de miliardari cu o avere de 291,9 miliarde de dolari.

„IA nu transformă doar piețele; ea creează miliardari într-un ritm fără precedent real. Soarta din spatele DeepSeek și Anthropic arată că fondatorii au trecut de la abia miliardari la zeci de miliarde în doar câteva luni. Cel mai izbitor lucru este că această creare de bogăție nu se mai limitează la creatorii de modele de IA; ea se extinde în infrastructură, componente și chiar în industriile non-tehnologice care susțin boom-ul.” , comentează Paul Hoffman.

Analiza se bazează pe lista Forbes a miliardarilor în timp real din 27 iulie 2026, cu cifre istorice preluate prin intermediul Wayback Machine al Internet Archive. Am comparat averea netă estimată a acelorași miliardari la 27 iulie 2025 și 27 iulie 2026 pentru a calcula modificările procentuale ale averii lor pe un an.

Raportul complet include cele mai mari câștiguri și pierderi absolute și procentuale ale averii, precum și o defalcare a averii miliardarilor pe țări și industrii.