Inteligența Artificială ajunge și pe Aeroportul Otopeni. Schimbarea pentru pasageri

Aeroportul Internațional Henri Coandă din București introduce un sistem cu inteligență artificială la cel folosit pentru livrarea bagajelor. Acum, pasagerii vor avea afișată o estimare a perioadei în care își vor primi bagajele de la cală la sosire, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) într-un comunicat.

Compania anunță că a implementat pe Otopeni prima etapă a proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time”.

Iar acest proiect include un sistem bazat pe inteligență artificială, care va prezice momentul în care bagajele vor ajunge la benzile de preluare, scrie în comunicat.

Sistemul analizează date precum numărul zborului, poziția aeronavei la sol, compania aeriană, operatorul de handling, istoricul timpilor de livrare și alocarea benzilor de bagaje, pentru a genera estimări cât mai precise pentru fiecare cursă care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă.

Astfel, prin acest sistem se așteaptă o optimizare a fluxurilor operaționale, creșterea punctualității și îmbunătățirea informațiilor oferite pasagerilor, mai scrie în comunicat CNAB.