Intervenţie a salvamontiştilor în Munţii Făgăraş pentru un parapantist blocat într-un copac

Un parapantist a rămas blocat, duminică, într-un copac în zona Văii Arpăşelului, din Munţii Făgăraş, fiind în desfăşurare o intervenţie a salvamontiştilor pentru recuperarea acestuia.

Tot duminică, salvatorii montani din Sibiu au intervenit în sprijinul unui băiat de 10 ani care a suferit o plagă la genunchiul stâng în urma unei căzături cu bicicleta.

„Echipele Salvamont Sibiu intervin simultan la două misiuni de salvare în zone diferite ale judeţului: Munţii Făgăraş – un parapantist a rămas blocat într-un copac în zona Văii Arpăşelului. Salvatorii montani se deplasează către locul incidentului pentru extragerea acestuia în condiţii de siguranţă; Munţii Cindrel – un băiat în vârstă de 10 ani a suferit o plagă la genunchiul stâng în urma unei căzături cu bicicleta. Victima a primit primul ajutor din partea echipajului Salvamont şi este transportată la Răşinari, unde va fi predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă”, a transmis Serviciul Salvamont Sibiu pe Facebook.

Sursa citată amintește și că, sâmbătă, salvamontiștii sibieni au intervenit în sprijinul celor din Argeş pentru recuperarea unei victime în vârstă de 74 de ani, care şi-a pierdut viaţa în urma unei căderi de la înălţime în Munţii Făgăraş.