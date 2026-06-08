Intervenții de vârf în chirurgia ortopedică oncologică la Oradea

Trei intervenții chirurgicale de înaltă complexitate, realizate cu implanturi personalizate 3D și proteze tumorale, confirmă nivelul de expertiză al echipei multidisciplinare de la Spitalul Pelican Medicover Oradea

Spitalul Pelican Medicover Oradea a fost recent un punct de referință pentru chirurgia ortopedică oncologică din regiune. Trei intervenții chirurgicale de înaltă complexitate au fost realizate pentru pacienți cu tumori osoase maligne și leziuni osoase benign-agresive, în cadrul unui schimb de experiență medicală cu participare națională și internațională.

Intervențiile au fost coordonate de Dr. Adyb-Adrian Khal, din cadrul Secției de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Pelican Medicover Oradea.

Prezența specialiștilor din Serbia și București confirmă recunoașterea expertizei dezvoltate la Oradea în chirurgia ortopedică oncologică, în reconstrucțiile osoase masive și în utilizarea implanturilor personalizate printate 3D. Spitalul Pelican Medicover Oradea devine astfel un reper regional pentru tratamentul patologiilor musculo-scheletale oncologice complexe.

La Oradea a fost prezentã o echipă de chirurgi ortopezi din Belgrad, coordonată de Conf. Univ. Dr. Stanislav Rajković, șeful Secției pentru Tumori și Afecțiuni Asociate din cadrul Institutului pentru Ortopedie Banjica din Belgrad. Din echipă fac parte Dr. Nemanja Jovanović și Dr. Nikola Bogosavljević.

De asemenea, va fi prezentă și o echipă chirurgicală de la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București. Aici de ce nu detaliem?

Cele trei intervenții realizate au insemnat rezecții tumorale extinse și reconstrucții osoase avansate: Reconstrucție oncologică complexă a bazinului cu implant personalizat imprimat 3D, reconstrucție oncologică complexă a umărului și omoplatului cu implant personalizat imprimat 3D și reconstrucție oncologică complexă a femurului cu proteză tumorală

Toate cele trei cazuri implică pacienți cu leziuni tumorale osoase maligne sau benign-agresive și care au avut nevoie de planificare riguroasă, expertiză supraspecializată și abordare multidisciplinară. Cu o durata de 7–9 ore, fiecare interventie a insemnat rezecție tumorală, protejarea structurilor vasculare și nervoase importante, reconstrucție osoasă și reconstrucția părților moi.

Implanturile personalizate sunt proiectate pe baza investigațiilor imagistice preoperatorii, astfel încât rezecția tumorală și reconstrucția să fie adaptate anatomiei fiecărui pacient.

„În prezent, scopul tratamentului nu mai este doar salvarea vieții pacientului, ci și redarea unei funcții cât mai bune. Într-un context în care mulți pacienți români aleg să caute tratament în străinătate, aceste intervenții arată că expertiza necesară pentru gestionarea unor cazuri ortopedice oncologice complexe există și în România, la Oradea. Direcționarea timpurie către centre specializate, diagnosticul corect și colaborarea între specialități rămân esențiale pentru îmbunătățirea prognosticului și a calității vieții acestor pacienți”, a declarat Dr. Adyb-Adrian Khal.

Sarcoamele osoase sunt tumori rare, cu o incidență estimată la aproximativ un caz nou la 100.000 de locuitori pe an, iar 40–45% dintre cazuri apar la pacienți sub 18 ani. Nediagnosticate și netratate corect, aceste patologii pot avea o evoluție severă.

Aceste intervenții consolidează poziția Spitalului Pelican Medicover Oradea ca centru de expertiză în chirurgia ortopedică oncologică și reconstructivă din România.

Articol susținut de Medicover